Hockey sur glace - KHL : Oiseau de proie Le faucon de l'Avangard écorche les Jokerit. Le CSKA se rapproche du sommet, Riga remporte le duel des derniers Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/12/2021 à 06:00

CSKA Moscou - Minsk : 6-4

Riga - Beijing : 3-2 TAB

Helsinki - Omsk : 1-5



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Le faucon de l'Avangard étrille Helsinki

L'Avangard reste sur deux victoires consécutives et se déplace à Helsinki qui souffle le chaud et le froid sur ses derniers matchs. Les Jokerit se montrent insistants au début de la partie mais Hrubec fait bonne garde devant sa ligne. Omsk prend l'ascendant et domine la partie, logiquement le champion en titre trouve la faille. Cehlarik évite la sortie de zone et remet pour Yakupov, il dévie au deuxième poteau pour Prokhokin qui prolonge jusqu'au fond. Les locaux subissent mais ne cèdent pas avant la première sirène. Au début du tiers médiant le score double. Emelin de la bleue lance, Dergachyov dévie mais le palet manque le cadre et rebondit dans la bande, il revient dans l'angle où Bryukvin n'a plus qu'à le loger dans la lucarne. Les Jokerit contrent mais se font surprendre, Prokhorkin fait un gros effort pour entrer en zone encerclé de Finlandais, il perd le palet mais Bereglazov le récupère et s'en va battre Juvonen côté mitaine. Omsk est pénalisé en fin de période et les Finlandais en profitent pour débloquer leur compteur. Sklenica canonne de la bleue, le portier visiteur masqué par deux joueurs locaux ne peut que constater les dégats. Dès la reprise, Knight s'échappe en break, il lance, le portier repousse mais Shevtchenko qui a suivit pousse dans la cage grande ouverte. Les Jokerit pressent pour revenir mais Hrubec ne cède pas. Un powerplay en fin de partie, permet à Prokhorkin dans le cercle droit d'alourdir la mise. Nette victoire pour l'Avangard qui revient à quatre points de la troisième place orientale. Helsinki fait du surplace et voit le sommet s'éloigner tandis que derrière la chasse se rapproche.



KHL Le CSKA domine Minsk et reste à l'embuscade

Le CSKA se rapproche à une longueur du deuxième rang et à deux de la première place en déjouant Minsk. Nettement dominateurs au premier tiers, les Moscovites sont pourtant menés à deux reprises grâce à un doublé de Usov. Les locaux parviennent à égaliser et prennent même les devants dans les dernières secondes du tiers médiant. En powerplay, Dietz creuse l'avance du CSKA, mais Minsk ne baisse pas les bras et recolle. Les Biélorusses forcent en fin de match et sortent leur gardien pour revenir mais ils encaissent un dernier but en cage vide.

Riga dernier à l'ouest, reçoit Beijing dernier à l'est pour le duel du fond de tableau. Les locaux dominent le premier tiers sans résultat. Les Chinois leur donnent une leçon de réalisme et Wong ouvre les compteurs. La physionomie du match ne change pas au deuxième tiers, mais les Lettons ne peuvent toujours pas déjouer Smith. Dans les dernières secondes de la période, Werek double la mise. En powerplay, Jelisejevs parvient enfin à débloquer le compteur local. En fin de match, le Dinamo sort son gardien et presse. A sept secondes de la sirène finale, Scarlett arrache l'égalisation. Aux tirs au but, Jelisejevs et Darzins marquent tandis que Hudacek arrête tout. Riga l'emporte mais reste dernier.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Prokhorkin (Avangard Omsk)

** : Ilya Usov (Dinamo Minsk)

