Hockey sur glace - KHL : Oufa ne s'arrête pas Oufa continue de battre les grosses équipes, mais reste derrière le Metallurg qui gagne toujours. L'Admiral enchaîne également une deuxième victoire de rang. A l'Ouest le SKA reste en tête, le Dynamo repasse troisième, le Spartak se cale au chaud Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/10/2021 à 06:00

Vladivostok : 1-2

Helsinki - Magnitogorsk : 4-5 ap

Nijnekamsk - Dynamo Moscou : 0-3

Podolsk - Spartak Moscou : 2-5

Saint-Pétersbourg - Beijing : 7-0

CSKA Moscou - Oufa : 2-3



KHL Oufa et Metsola dominent le CSKA Moscou

Oufa aligne une troisième vctoire à l'extérieur contre une grosse cylindrée du championnat, après avoir battu le Metallurg, le Traktor c'est à Moscou que les Bachkirs se sont offerts le scalp du CSKA. Les locaux démarrent bien et Sergeyev depuis le cercle droit, ouvre la marque en powerplay. L'armée rouge surdomine le tiers mais le score ne bouge pas. Oufa tient grâce à Metsola et profite d'une supériorité en fin de match pour égaliser par Kadeikin. L'indiscipline coûte, comme souvent, cher au CSKA, puisque Granlund double la marque en supériorité au début du tiers médiant. La partie est équilibrée, mais décidément les unités spéciales sont efficaces, Slepychev en powerplay permet aux Moscovites d'égaliser dès la reprise du troisième acte. Hartikainen parvient à lancer Manninen dans le dos de la défense, seul en break il remet le Salavat Yulayev devant qui y reste jusqu'au bout.

Magnitogorsk accroit son avance en tête de l'Orient avec une victoire dans un match à ascensseur émotionnel à Helsinki. Les locaux dominent le début du match et mènent 3-0 après 35 minutes de jeu. Mais deux buts en powerplay en début de dernier tiers permettent au Metallurg d'égaliser. Leipsic donne même l'avantage aux Ouraliens qui pensent tenir le bon bout, avant que Turunen n'égalise. En prolongation, Hultström derrière la cage met un mouvement circulaire pour glisser le palet entre les pads du portier dans un geste incroyable.

Premier derby de l'extrême orient de la saison à Khabarovsk et c'est l'Admiral qui s'impose chez son voisin pour enchaîner une deuxième victoire de suite et continuer de remonter au général. Le succès a été du à ses défenseurs étrangers, Mozik en powerplay, puis Sulak en fin de deuxième vingt donnent 2-0 aux marins. Lenc réduit le score dès la reprise du dernier tiers,mais Serebryakov encore mis en valeur avec 33 arrêts, ne cède plus.



KHL Le SKA écrase le Red Star Kunlun

Le SKA cartonne le pauvre Red Star Kunlun qui n'a pas pesé bien lourd dans la ville de la révolution russe. Gusev confirme de la meilleur manière son retour en KHL en inscrivant 4 points, Vey en compte trois, Robinson, Kemppainen et Morozov deux. Johansson blanchit encore avec seulement 18 arrêts. Saint-Pétersbourg conforte son avance à l'Ouest.

Deuxième victoire de suite au Tatarstan pour le Dynamo Moscou qui l'emporte à Nijnekamsk séchement. Bocharov blanchit avec 25 arrêts. Le club de la police retrouve la troisième place et un peu de sérénité défensive.

Le Spartak s'impose assez confortablement à Podolsk ce qui lui permet de récupérer la septième place de la conférence occidentale. Très largement devant à la moitié du match à 3-0 grâce à deux points de Heed, Lehterä et Khokhlachyov, le club du peuple s'est fait quelques frayeurs en voyant les locaux revenir à une longueur. Un dernier coup d'accélérateur en fin de partie permet aux Spartakistes de revenir de banlieue avec la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sakari Manninen (Salavat Yulayev Oufa)

** : Linus Hultström (Metallurg Magnitogorsk)

