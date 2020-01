Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Pas enterré Le Severstal remporte une belle victoire et prouve à tous qu'il n'est pas encore enterré. Le CSKA, les Jokerit et le SKA assurent en haut de tableau. Le Torpedo prend des points précieux dans la course aux playoffs. A l'Est, Le Barys et Kazan l'emportent en haut. Le Sibir se replace bien pour les séries tandis que le Traktor poursuit sa remontée Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2020 à 06:00 Tweeter

Kazan : 2-3 TAB

Pékin - Novossibirsk : 4-5 TAB

Nur-Sultan - Oufa : 5-3

Tchelyabinsk - Magnitogorsk : 2-1

Tcherepovets - Ekaterinbourg : 3-1

Nijni Novgorod - Sotchi : 2-1 ap

Podolsk - Helsinki : 2-3

Saint-Pétersbourg - Riga : 3-0

CSKA Moscou - Minsk : 5-1



severstalclub.ru Le Severstal de Geraskin domine Ekaterinbourg

Le Severstal qui bataille toujours pour revenir vers la huitième place occidental, reçoit une grosse équipe de la conférence adverse, Ekaterinbourg. Le premier tiers est vierge, les locaux font l'effort en deuxième vingt et sont récompensés. Un engagement gagné en zone offensive permet à Markovin d'ouvrir la marque d'un lancer plein axe. Dès l'entame de la dernière période, Geraskin s'échape en break et d'une feinte dont il a le secret double la mise dans une clameur. L'Avto accélère et un slap puissant de Tryamkin rapproche les visiteurs. Les sidérurgistes font le dos rond et repousse leur adversaire. Geraskin feinte le défenseur, contourne le but remet dans le slot pour Monakhov qui donne de l'air aux locaux. Les lynx s'accrochent à leur avantage jusqu'au bout. Belle victoire du Severstal qui garde espoir de revenir dans le coup.

Le CSKA premier de cordée l'emporte sans problème face au dernier le la classe, Minsk. Dans cette victoire, Okulov et Shalunov marquent chacun deux points.

Victoire sans difficulté non plus pour le SKA face à un autre mal classé, Riga. Le gardien Hellberg n'a eu besoin que de 12 arrêts pour blanchir, pendant que Tkachyov marquait deux points.

Les Jokerit se sont fait quelques frayeurs mais l'emportent à Podolsk pour se rapprocher tout près de la troisième place, avec deux matchs en retard qui plus est. Un doublé de Lehtonen dans l'ultime période permet aux Finlandais de passer l'épaule tardivement mais c'est suffisant.

Victoire décisive pour le Torpedo, 8e, sur son premier poursuivant de la zone rouge, Sotchi. Les deux équipes se neutralisent au temps réglementaire. En prolongation, Ilyin prend le meilleur sur le défenseur adverse et donne la victoire au soulagement du public. Six points séparent le Cerf du Leopard, rien n'est encore fait !





hctraktor.org Le Traktor fait chuter Magnitka dans le derby

Nouveau succès du Traktor qui continue bravement de remonter la pente cette fois il domine Magnitogorsk dans le derby. Hyka et Mikheev marquent au tiers médiant pour assurer la victoire tandis que Galimov, le nouveau gardien local, joue un tour à son ancienne équipe qui l'a échangé en cours d'année en repoussant 29 tirs.

Le leader Kazan a peiné pour s'imposer sur la glace de l'Amur qui soutire un nouveau point à un des tôliers du championnat. Voronkov donne la victoire aux panthères aux tirs au but.

Le Barys remporte un bon succès à domicile face à Oufa. Une victoire qui s'est tardivement dessinée pour les Kazakhs. Un doublé de Boyd avait pourtant permis aux locaux de mener la danse mais les Bachkirs reviennent et égalisent. Un nouveau doublé mais cette fois de Shestakov donne finalement une victoire logique à Nur-Sultan qui maintient la pression sur la deuxième place.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Igor Geraskin (Severstal Tcherepovets)

** : Mikael Ruohomaa (Sibir Novossibirsk)

* : Arkady Shestakov (Barys Nur-Sultan)

