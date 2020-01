Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Plus de peur que de mal Magnitogorsk l'emporte mais non sans avoir eu quelques frayeurs en fin de partie. L'Avtomobilist assure. le Torpedo domine sèchement le chef de l'Orient Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2020 à 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Vladivostok : 5-2

Magnitogorsk - Khabarovsk : 4-3

Kazan - Nijni Novgorod : 1-4



KHL Magnitogorsk se fait peur contre l'Amur mais l'emporte

Magnitogorsk qui est revenu dans le bon côté du tableau reçoit Khabarovsk qui a réduit la voilure et voit la huitième place s'éloigner de plus en plus. MMK assure au premier tiers, rapidement il ouvre la marque, Rasmussen remet dans le slot pour Potekhin qui fait trembler les filets. Rasmussen double la mise en powerplay au début du deuxième tiers. Potekhin dans le cercle gauche profite d'une erreur du portier visiteur pour alourdir le score. Nestrasil porte le score à 4-0 en fin de tiers médiant sur une supériorité numérique bien convertie. Gorchkov débloque enfin le compteur des visiteurs en powerplay dès la reprise. L'Amur s'applique et Turbin d'un bon lancer déjoue Demchenko. Les tigres continuent et Fayzullin récupère un rebond pour permettre aux siens de recoller. Nouveau come-back pour l'Amur qui vient de remonter trois buts en à peine dix minutes ? Magnitka serre les rangs et parvient à tenir jusqu'au bout. Plus de peur que de mal donc pour le Metallurg qui reste cinquième.

L'Avtomobilist assure à domicile en enfonçant Vladivostok qui ne parvient pas à revenir dans le bon groupe. Au premier tiers, Holland et Sexton donnent deux longueurs d'avance aux locaux. Les visiteurs recollent au deuxième tiers mais un excellent début d'ultime vingt permet à l'Avto de prendre le large par des buts Belousov et Macek. L'Admiral réduit encore la marque mais encaisse un dernier but pour finalement sombrer. Dawes, Holland, Golychev et Macek ont tous marqué deux points dans cette rencontre. Ekaterinbourg conforte sa quatrième place.



Bonne victoire du Torpedo sur le glaçon de Kazan, leader oriental. Dans un match où les visiteurs ont montré une solidé défensive et un réalisme offensif important, Schenfeld s'offre deux buts et quatre points, Veryaev marque aussi un doublé. Une victoire qui permet à Nijni Novgorod d'assurer sa huitième place à 9 points de la zone rouge.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anton Schenfeld (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Denis Rasmussen (Metallurg Magnitogorsk)

