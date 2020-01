Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Premier qualifié A l'Ouest, le CSKA avec sa nette victoire est le premier qualifié pour les playoffs, le SKA l'emporte tranquillement, le Spartak, le Vityaz et le Torpedo se replacent. A l'Est, le Traktor revient de loin et l'emporte, Omsk, le Barys et l'Avto assurent en haut de tableau oriental. Le Sibir et Pékin se placent en vue de la suite. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2020 à 06:00 Tweeter

Novossibirsk : 1-2 TAB

Vladivostok - Omsk : 1-3

Pékin - Kazan : 3-1

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 4-3

Ekaterinbourg - Oufa : 4-2

Nijnekamsk - Tchelyabinsk : 3-4 TAB

Tcherepovets - Spartak Moscou : 1-2 ap

Nijni Novgorod - Dynamo Moscou : 6-4

Podolsk - Minsk : 5-1

CSKA Moscou - Sotchi : 6-1

Saint-Pétersbourg - Helsinki : 4-1



KHL Le CSKA l'emporte et se qualifie pour les playoffs

Victoire sans problème du CSKA face à Sotchi qui fait du surplace juste à la sortie de la zone rouge. 3 points de Slepychev, deux buts d'Okulov et deux points pour Nesterov et Kaprizov sont à noter. Grâce à ce succès, le CSKA Moscou est déjà qualifié pour les playoffs 2020.

Le SKA remporte nettement le derby de la Baltique face à Helsinki. Après un premier tiers vierge les locaux marquent trois buts coup sans réplique au tiers médiant, dont deux de Tkachyov. Les Jokerit réduisent l'écart dès la reprise mais ne peuvent revenir plus près. Ketov assure la victoire des Pétersbourgeois avec un dernier but en fin de match.

Tcherepovets bien que dominateur a du s'incliner à domicile face au Spartak. A égalité après le temps réglementaire, il n'a fallu que 38 secondes de prolongation pour que Daugavins n'offre la victoire aux Moscovites.

Le Vityaz marque des bons points en corrigeant Minsk grâce notamment à deux points de Tchernov.

Le Torpedo prend des points importants dans la course aux playoffs en dominant le Dynamo. Un doublé (et trois points) de Rattie et un autre doublé de Bocharov ont bien aidé les locaux tout comme les trois assistances de Schenfeld ou les deux points de Schroeder.



hcnh.ru Le Traktor revient de loin à Nijnekamsk

Incroyable come-back du Traktor sur la glace de Nijnekamsk. En effet les locaux ont vite pris les commandes dès la deuxième minute avant qu'un doublé d'Enlund au tiers médiant donne un net avantage de 3-0 après 40 minutes. Le Traktor sort de l'ornière au dernier vingt et un doublé d'Hyka remet les visiteurs dans les rails. A 2'30 de la sirène, Avtsin d'un lancer lointain égalise. Lors de la séance de fusillade, Thomas donne la victoire à Tchelyabinsk qui achève son retour et quitte la dernière place.

Back to back gagnant pour l'Avangard à Vladivostok avec un deuxième succès en deux matchs grâce notamment, encore une fois, à deux assistances de Voynov.

Nur-Sultan assure à domicile en dominant le Metallurg pour rester dans le sillage des leaders. Les Kazakhs ont été réalistes et efficaces pour l'emporter. Knight, Starchenko et Videll. Malgré 36 lancers, deux buts de Nestrasil, deux points de Rasmussen et Antipin, Magnitka doit s'avouer vaincu, encore une fois.

L'Avtomobilist reste très bien placé après un bon succès face à Oufa. Les locaux mènent 2-0 après 40 minutes grâce notamment à un but de l'inoxydable Datsyuk, auteur de trois points ce soir ! Les Bachkirs font un gros effort et parviennent à égaliser à dix minutes du terme. Golychev remet son équipe devant avant que celle-ci ne conclue en cage vide.

Le Sibir continue de prendre des points en vue des séries avec un succès tout même délicat à Khabarovsk. A égalité après le temps réglementaire, les Sibériens l'emportent finalement aux tirs au but.

Pékin rebondit de belle manière à domicile pour rester dans le bon wagon en dominant le leader Kazan. Le portier local, Smith réalise une excellente perf en repoussant 43 lancers adverses !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ty Rattie (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Pavel Dtasyuk (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Tomas Hyka (Traktor Tchelyabinsk)



