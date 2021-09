Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Rédemption L'Avangard, le Lokomotiv, le CSKA retrouvent leur sensation. Les leaders, Magnitogorsk, Oufa, Helsinki mènent grand train. Le SKA, le Severstal et Minsk conservent leur bonne forme du moment Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/09/2021 à 06:00 Tweeter

Magnitogorsk - Nur-Sultan : 4-3

Oufa - Ekaterinbourg : 3-2

Helsinki - Kazan : 4-3 ap

Minsk - Nijnekamsk : 3-1

Omsk - Sotchi : 3-1

Podolsk - Iaroslavl : 1-4

Saint-Pétersbourg - Tchelyabinsk : 4-3 TAB

CSKA Moscou - Novossibirsk : 1-0 ap

Riga - Tcherepovets : 0-2



KHL L'Avangard de Tolchinsky se relance face à Sotchi

L'Avangard est à la relance avec une victoire confortable à "domicile" contre le Leopard dans un match bien maîtrisé dominé par la bonne performance de Hrubec et ses 32 arrêts. Omsk se rapproche de la cinquième place de l'Orient.

Magnitogorsk reste en tête en déjouant le Barys non sans frayeur. Les Kazakhs menaient 2-0 après un tiers, puis 3-1 avant la deuxième sirène. Mais un gros effort du Metallurg en fin de partie lui permet d'égaliser et même de l'emporter. Maillet marque trois points, Zemchyonok.

Oufa reste au coude à coude en l'emportant face à Ekaterinbourg. Un bon début de partie permet aux Bachkirs de mener 2-0, l'Avto ne recollera jamais. Manninen, Granlund et Kulyomin comptent tous deux points. Nouveau revers pour l'Avtomobilist qui fait du surplace dans le haut de tableau et se trouve désormais menacé sur ses arrières.



KHL Le CSKA a lourdement peiné contre le Sibir de Säteri

Le CSKA très poussif ces derniers matchs s'impose difficilement contre le Sibir. En prolongation Wällmark marque le seul but de la rencontre et donne la victoire. Reideborn blanchit avec 19 arrêts.

Le SKA a également poussé jusqu'au bout du bout pour se défaire de Tchelyabinsk. Mené 3-0 à l'entame du dernier tiers, il a réussi à revenir à hauteur avant de l'emporter en fusillade. Dans cette partie, Kuzmenko marque trois points, Vorobyov deux et Marchenko a marqué dans le match et le tir au but vainqueur. Côté ouralien, Tertychny marque un doublé et Hyka deux assistances.

Nouveau succès, le dixième de suite, pour Helsinki qui a eu du mal à se défaire de Kazan. Les quarantes premières minutes permettent aux Finlandais de mener confortablement 3-1 grâce à un doublé de Friman. Les Tatars surdominent le dernier tiers et parviennent logiquement à égaliser grâce à Kagarlitsky et Garipov. Kazan se tire une balle dans le pied en faisant une faute en prolongation qui entraîne un tir de pénalité que Joensuu transforme en permettant aux Jokerit de repasser en tête.

Le Severstal continue d'aligner des victoires et passe cinquième grâce à une victoire nette à Riga. Un unique but de Nättinen a permis aux sidérurgistes de tenir la corde avant de marquer en cage vide. Shugayev blanchit averc 15 arrêts.

Minsk remporte plutôt nettement la rencontre contre Nijnekamsk pourtant largement dominateur. Les Biélorusses parfaitement réalistes ont fait ce qu'il fallait pour se placer à la sixième place. Usov, Lindhölm et Suvorov comptent 2 points.

Le Lokomotiv continue de remonter et en cartonnant Podolsk, s'empare de la septième place. Iaroslavl livre un match solide et très encourageant dans tous les secteurs de jeu, l'effet Nikitin se poursuit. Dans cette partie, Boucher compte deux assistances.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Philippe Maillet (Metallurg Magnitogorsk)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Philippe Maillet (Metallurg Magnitogorsk)

* : Ilya Usov (Dinamo Minsk)











