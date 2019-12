Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Remontée avec Amur Mené 3-0 à dix minutes du terme, l'Amur s'offre une remontée fantastique et l'emporte ! L'Avtomobilist assure sa belle place. Oufa se relance en remportant le derby des Verts. A l'Ouest le Torpedo continue de cartonner Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/12/2019 à 08:40 Tweeter

Nijni Novgorod : 0-5

Khabarovsk - Minsk : 4-3

Pékin - Ekaterinbourg : 1-4

Tcherepovets - Tchelyabinsk : 2-4

Oufa - Kazan : 4-3 ap



KHL Incroyable remontée pour l'Amur face à Minsk

L'Amur qui tente de rester pas trop loin des huit doit l'emporter à domicile face à Minsk englué dans les bas-fonds du tableau occidental. Les visiteurs dominent le premier tiers et ouvrent la marque sur une superbe combinaison. Prince, derrière le but, remet plein axe pour Paré qui troue les filets. Les bisons récitent leur partition et Drozdov en break double la mise dès la reprise. Pulkkinen fonce à l'assaut et lance, Gragnani heurte le gardien et pousse au fond pour donner 3-0. C'est le score au deuxième coup de sirène, les Biélorusses sont parfaitement partis, les tigres semblent domptés, mais... Minsk est sanctionné à la moitié du dernier tiers, le lourd lancer de Hynek Zohorna termine au fond malgré les efforts de Karnaukhov. Une deuxième faute tombe peu après, Jordan devant le but glisse à Hynek Zohorna au deuxième poteau qui pousse au fond et permet de recoller. Minsk panique et se fait encore pénaliser, Hynek Zohorna remet dans l'axe pour Ignatovitch qui égalise d'un lourd lancer. L'Amur continue de pousser, Vladislav Ushenin part en break, il emporte le portier sur la gauche mais laisse le palet filer au premier poteau et terminer sa course dans le but à 1 minute du terme. Khabarovsk complète un super come-back en ayant inscrit 4 buts en dix minutes pour l'emporter !

L'Avtomobilist assure la quatrième place et lorgne même vers la 3e après son net succès à Pékin. Nettement devant dès le premier tiers l'Avto n'a fait qu'accroître son avance pour assurer juste avant Noël.

Oufa remporte le derby des Verts sur le fil contre Kazan à Davos pour le premier match des "World Games". Devant 4500 curieux les deux équipes se neutralisent au temps réglementaire avec 3 points de Omark côté "local" et 3 points de Yarullin côté visiteurs. Après à peine 10 secondes de prolongation, Larsen donne la victoire au Salavat Yulaev qui repasse cinquième.

Le Traktor confirme en l'emportant à Tcherepovets. Les locaux doivent s'incliner malgré deux buts de Kapustin face aux deux points de Komarov et Terechtchenko.



Le Torpedo remporte un deuxième très large succès bien loin de ses bases. C'est Vladivostok qui a fait les frais de la forme du Cerf en ces périodes de fêtes. Smolin, Rattie, Schroeder et Schenfeld marquent chacun deux points. Lindbäck repousse 34 tirs pour blanchir. Nijni Novgorod reste huitième mais recolle au groupe du haut.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Hynek Zohorna (Amur Khabarovsk)

** : Linus Omark (Salavat Yulaev Oufa)

* : Sergeï Terechtchenko (Traktor Tchelyabinsk)



