Nur-Sultan - Nijni Novgorod : 4-2

Magnitogorsk - Minsk : 5-4 TAB

Oufa - Podolsk : 2-3 TAB

Nijnekamsk - Riga : 3-2 TAB

Kazan - Saint-Pétersbourg : 3-4 ap

Beijing - Spartak Moscou : 4-6



KHL Le Metallurg mené 4-0 après deux tiers finit par l'emporter

Magnitogorsk toujours leader mais sans plus aucun point d'avance reçoit Minsk qui essaie de rester dans la bonne partie du tableau occidental. Les visiteurs démarrent mieux la partie, une mauvaise sortie de zone et deux rebonds heureux permettent à Suvorov d'ouvrir les compteurs. En powerplay Demkov double la mise. Almqvist porte le score à 3-0 dès la reprise, MMK change de gardien mais continue de boitiller. En fin de tiers, Graovac oublié dans le slot alourdit la mise. Menés 4-0 après deux tiers, la partie semble bien compliquée pour les locaux. A l'entame du dernier tiers, Leipsic au rebond débloque enfin le compteur métallurgiste. Les Ouraliens pressent, Koshelev lancé en solitaire coupe l'avantage adverse en deux. Magnitka pousse, Maillet parvient à rester devant le but derrière la défense biélorusse, Zemchyonok le sert, le Canadien permet aux siens de recoller. Le Metallurg mitraille au dernier tiers, dans les dernières minutes il sort son gardien, la confusion est grande devant la cage. Zernov parvient à propulser au fond le rebond pour égaliser. Quel retour ! Aux tirs au but, Koshelev et Currie marquent tandis que Kochetchkin repousse tous les lancers, Magnitogorsk complète le come back et reprend le large en tête de la conférence orientale.

Le Neftekhimik conforte sa septième place grâce à un succès difficile contre Riga. Les Lettons ont tenu la corde en menant grâce à un doublé de Cerveny. Mais les locaux finissent par égaliser et l'emportent aux tirs au but.

Le Barys enchaîne une troisième victoire de suite en croquant le Torpedo. Les visiteurs dominent nettement le premier tiers mais les locaux marquent deux fois par Kunyk et Lilja. Les Kazakhs continuent leur show et Vey corse la mise dès la reprise. Le Torpedo revient par deux fois au score et espère raccrocher mais Lilja s'offre son deuxième but de la rencontre et met définitivement Nur-Sultan à l'abri. Les panthères ne sont plus qu'à un point de la huitième place.



KHL Le SKA l'emporte en prolongation à Kazan et revient 3e

Le choc interconférence du jour voit l'Ak Bars qui reste sur cinq victoires de rang recevoir Saint-Pétersbourg qui reste sur un carton au Tatarstan. Les locaux dominent très nettement la première période, mais Kuzmenko qui drible magnifiquement toute la défense parvient pourtant à ouvrir le score pour les visiteurs en fin de tiers. Sur un powerplay, Kuzmenko dévie au second poteau pour Burdasov qui double la marque. Gusev seul en break ne parvient pas à déjouer Bilyalov, mais le puck traîne et Robinson l'expédie au fond pour porter le score à 0-3. Ce but a l'effet d'un électrochoc pour Kazan qui réduit le score dans la minute qui suit sur un puissant lancer de Dyanyk. Dans la foulée les visiteurs sont pénalisés, en powerplay Kampfer canonne de la bleue et permet aux siens de recoller. Kazan presse au début du dernier tiers, Yudin fait mine de contourner la cage mais il remet dans le slot où Weal pousse au fond pour égaliser. Le SKA pousse jusqu'au bout mais ne peut reprendre les devants. En prolongation, Gusev déjoue tout le monde et d'un tir parfait sous le bras de Bilyalov donne la victoire à Saint-Pétersbourg pour son troisième point du match et son 150ème but KHL. Le SKA récupère la troisième place occidentale.

Le Spartak s'impose sans briller face au Kunlun Red Star mais récupère du coup la septième place. Pourtant la partie a mal démarrée pour les Moscovites menés 2-0 après à peine six minutes de jeu grâce à Pu et Foo. Les Chinois se relâchent et subissent le feu de leur adversaire qui parvient à égaliser avant la sirène. Au deuxième tiers le club du peuple hausse le ton, un doublé de Nikishin et un deuxième but pour Khokhlachyov leur permet de prendre le large. Beijing revient un peu dans le match en marquant encore deux fois mais ne parviendra plus vraiment à inquiéter son adversaire qui l'emporte.

Le Vityaz remporte une victoire de prestige à Oufa. Deux fois les Bachkirs ont mené au score mais par deux fois les banlieusards ont égalisé. Aiux tirs au but, Ojämaki déjà buteur dans la partie délivre son équipe aux tirs au but.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Gusev (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Jori Lehterä (Spartak Moscou)

