Hockey sur glace - KHL : Repartir de l'avant Le Dynamo renoue avec la victoire en déjouant Kazan. Le CSKA se rapproche du sommet en déjouant le leader de la KHL. Le Lokomotiv remonte vers le haut. A l'Est, Oufa et Omsk se tiennent au coude à coude Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/12/2021 à 06:00

Oufa : 0-2

Omsk - Nijnekamsk : 6-1

Dynamo Moscou - Kazan : 4-1

Spartak Moscou - Iaroslavl : 1-2 TAB

CSKA Moscou - Magnitogorsk : 6-4



KHL O'Dell Galiyev et le Dynamo dominent Kazan

Le Dynamo Moscou après une défaite dans le derby retrouve une grosse écurie orientale, Kazan qui occupe la troisième place. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir le premier but, les visiteurs sont pénalisés d'entrée, et le powerplay dynamiste cogne. Galiyev place la rondelle dans le slot, O'Dell dévie au fond et ouvre la marque avant la deuxième minute de jeu. La partie est équilibrée, les panthères montrent les dents mais Eryomenko fait le métier pour tenir l'avantage de son équipe. Au deuxième tiers, les Moscovites montent en gamme, Yakimov part en contre et double la mise. Les pénalités pleuvent mais le score ne bouge plus. En powerplay au début du dernier tiers, Shipatchyov corse l'addition. Les fautes continuent et cette fois ce sont les Tatars qui en profitent, Tarasov dévie sous la barre le lance de Kampfer. Kazan pousse pour réduire l'écart, en vain. Shipatchyov conclut une soirée prolifique en marquant en cage vide son troisième point de la rencontre. Le Dynamo repart de l'avant et repasse troisième avec un match de moins.

Le CSKA poursuit sa course en avant et grâce à un bon succès contre Magnitogorsk, leader oriental, rattrape le leader occidental, mais avec un match d'avance. Dans un match course-poursuite, les Moscovites ont quand même dominé les débats et mènent dont la danse à deux reprises lors des deux premiers vingt mais se font à chaque fois rejoindre. Magnitka prend les devants mais est incapable de tenir son avance et se fait d'abord égaliser puis dépasser avant d'encaisser un dernier but en cage vide. Slepychev marque un doublé et trois points, trois unités également pour Sergeyev. Pour leur part, Mingachyov, Grigorenko, Sorkin et Nesterov comptent deux points. En face, Leipsic et Yakovlev terminent la soirée avec deux points.

En milieu de tableau, le Lokomotiv sixième se déplaçait chez le Spartak, septième. Match important pour les deux équipes. Kayumov ouvre le score pour les visiteurs après une minute de jeu. Virtanen égalise deux minutes après. Et puis plus rien, le score reste figé jusqu'à la fin de la prolongation. Aux tirs au but, Anisimov donne la victoire au Lokomotiv qui se rapproche du cinquième rang.



KHL Omsk surclasse Nijnekamsk et repart de l'avant

L'Avangard frappe un grand coup en corrigeant le Neftekhimik qui était pourtant en forme ces derniers matchs. Un bon premier tiers permet à Goncharov et Kosov de donner deux longueurs d'avance aux Sibériens. Ceux-ci accroissent encore leur domination au tiers médiant, Knight puis Jarkov alourdissent encore le score. Bien partit sur sa lancée, l'Avangard ajoute encore deux nouveaux buts au dernier vingt par l'intermédiaire de Prokhorkin où Soshnikov. Profitant d'un powerplay, Nijnekamsk sauve la face grâce à un but de Sexton. Omsk s'impose très largement et repart de l'avant pour espérer rattraper la quatrième place tenue par Oufa. Le champion en titre s'assure également un peu d'air avec son rival de Sibérie, l'incroyable équipe de Novossibirsk.

Oufa rebondit un peu en s'imposant difficilement à Vladivostok grâce à un unique but de Bashkirov et un deuxième en cage vide. Metsola blanchit avec 28 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Anton Slepychev (CSKA Moscou)

