Hockey sur glace - KHL : Reprendre la mer L'Admiral reprend la mer avec un bon succès après 5 défaites de suite. Le Sibir et Pékin se relancent également tandis que Kazan et le Traktor assurent. A l'Ouest le Spartak inflige un nouveau revers au SKA du coup le Dynamo se rapproche Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/01/2020 à 06:00

Novossibirsk : 3-4 ap

Minsk - Pékin : 1-5

Kazan - Magnitogorsk : 2-0

Nijni Novgorod - Vladivostok : 1-2

Dynamo Moscou - Khabarovsk : 4-2

Spartak Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-1

Sotchi - Tchelyabinsk : 0-2



hctorpedo.ru Le Torpedo bute sur Krasotkin, l'Admiral reprend la mer

L'Admiral en difficultés se déplace à Nijni Novgorod qui tente de se mettre à l'abri du retour des mal classés. La partie commence fort pour les marins, une première sortie de zone ratée des locaux est récupérée par Lomako qui remet sur Aleksandr Streltsov qui ouvre la marque dès la deuxième minute. En powerplay, Konnov parfaitement servi par Lalonde double la mise. Le Torpedo parvient à revenir dans le deuxième tiers, Rattie en break laisse en retrait pour Shenfeld qui débloque le compteur local d'un bon lancer. Les locaux poussent pour revenir mais Krasotkin tient la porte fermée jusqu'au bout. Vladivostok se reprend et se rapproche des huit avec plusieurs matchs de retard, l'espoir renaît en extrême orient.

L'Ak Bars s'impose à domicile et met fin à la série de victoire de Magnitogorsk. Les buts sont signés Li et Zaripov tandis que Bilyalov blanchit encore avec seulement 12 petits arrêts.

Ekaterinbourg reçoit le Sibir moribond qui enchaîne les défaites et doit se relancer. La partie démarre fort pour les locaux, Datsyuk récupère une perte de palet dans l'axe et ouvre la marque, un peu plus tard Dawes double la mise en powerplay. Milovzorov en supériorité puis Komarov permettent aux visiteurs d'égaliser avant la pause. Le Sibir hausse le ton en tiers médiant et Puustinen le met devant. Au dernier tiers l'Avtomobilist accélère et sur un powerplay Golychev égalise. Il faut disputer une prolongation, les locaux sont sanctionnés et en supériorité Sharov (auteur de 3 points) donne enfin la victoire à Novossibirsk qui récupère la septième place.

Pékin se relance en enfonçant encore un peu plus Minsk. Dans un bon match, Yip marque deux buts, la nouvelle recrue Shinkaruk compte lui deux points. Le Red Star remonte au sixième rang mais avec plusieurs matchs d'avance sur tous ses poursuivants.

Le Traktor continue de gagner après un bon succès à Sotchi. C'est Calof qui marque l'unique but du match alors que le Leopard se cogne à Galimov qui blanchit avec 31 arrêts. L'inévitable Sedlak conclut en cage vide.



KHL Le Spartak de Zubov déjoue Saint-Pétersbourg

Le Spartak douché dans le derby contre son frère ennemi du Dynamo reçoit cette fois Saint-Pétersbourg, un gros morceau. Sur un rapide premier avantage numérique, Malykhin, la nouvelle recrue spartakiste, ouvre la marque. Les visiteurs forcent et Kuzmenko égalise. Karsums remet parfaitement dans l'axe pour Zubov lancé en break qui gagne son duel et remet les locaux devant juste avant la première sirène. Le SKA mitraille pour revenir mais Hudacek tient. Piter continue de surdominer au dernier vingt mais le portier slovaque multiplie les sauvetages. Hanzl s'échappe en break à cinq minutes du terme et donne la victoire au Spartak qui renforce sa place dans le milieu de tableau.

Le Dynamo Moscou continue sa série de succès en dominant Khabarovsk. Menant déjà de deux longueurs après vingt minutes les policiers se font égaliser au deuxième. Un nouvel effort au dernier vingt et deux points de Tarasov et Petersson permettent au Dynamo de l'emporter et de se rapprocher de la deuxième place occidentale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Sharov (Sibir Novossibirsk)

** : Stanislav Galimov (Traktor Tchelyabinsk)

*** : Aleksandr Sharov (Sibir Novossibirsk)

** : Stanislav Galimov (Traktor Tchelyabinsk)

* : Julius Hudacek (Spartak Moscou)











