Hockey sur glace - KHL : Rester au contact Le Severstal revient au contact de la 8e place toujours tenue par le Torpedo. Le CSKA remporte le derby de Moscou et le Lokomotiv reste dans le bon groupe.Le Metallurg, le Traktor cartonnent toujours, Omsk remonte encore. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/10/2021 à 06:00

Tchelyabinsk : 3-4 TAB

Magnitogorsk - Sotchi : 3-1

Nijni Novgorod - Tcherepovets : 2-3 TAB

CSKA Moscou - Spartak Moscou : 1-0

Omsk - Ekaterinbourg : 3-1



hctorpedo.ru Le Severstal déjoue le Torpedo aux tirs au but

Le Severstal se reprend en dominant en fusillade le Torpedo mais le point laissé à son adversaire du jour ne permet pas aux sidérurgistes de le dépasser. Après un premier tiers sans but, les locaux ouvrent la marque à l'entame du second. Un doublé de Moiseyev permet aux sidérurgistes de prendre les devants avant la deuxième sirène. Chekhovitch égalise dès la reprise du dernier vingt. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et en prolongation. Aux tirs au but, Vovchenko et Kodola marquent et donnent la victoire au Severstal.

Le CSKA remporte sur le plus petit des scores le derby contre le Spartak. Un unique but marqué par Plotnikov a la fin du premier tiers suffit à l'armée rouge puisque Reideborn blanchit avec 25 arrêts.

Le Lokomotiv remporte un bon succès à domicile face au Dynamo. Un bon début de match permet aux cheminots de mener 2-0 au début du tiers médiant grâce à Polunin et Korshkov. Les Moscovites reviennent au score en powerplay au début de la dernière période mais encaissent un dernier but fatal dans la foulée.



KHL L'Avangard dépasse l'Avtomobilist

L'Avangard aligne une nouvelle victoire en dominant Ekaterinbourg. Après quarante minutes sans but, Da Costa donne l'avantage aux visiteurs. Bryukvin marque deux buts de suite en l'espace d'une minute de jeu pour renverser la partie. La partie s'équilibre et les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout. Knight conclut en cage vide.

Magnitogorsk remporte une treizième victoire consécutive en dominant logiquement le Leopard grâce à un doublé de Chibisov et deux points de Koshelev.

Le Traktor colle toujours au train après un succès serré à Vladivostok. L'Admiral a pourtant mené la danse toute la rencontre, il est à 2-0 au bout de trois minutes ! Un deuxième but de Lugin permet aux locaux de passer à 3-1. Tchelyabinsk revient en fin de partie, et arrache l'égalisation dans l'ultime minute de jeu avant de l'emporter aux tirs au but.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimir Bryukvin (Avangard Omsk)

** : Dmitry Moiseyev (Severstal Tcherepovets)

*** : Vladimir Bryukvin (Avangard Omsk)

** : Dmitry Moiseyev (Severstal Tcherepovets)

* : Adam Reideborn (CSKA Moscou)











