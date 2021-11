Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Retour au sommet Les Jokerit reviennent à la première place e l'Occident, le CSKA et le Dynamo se rapprochent. Le Torpedo reste à l'embuscade plus bas. A l'Est, les extrêmes orientaux, l'Admiral et l'Amur s'imposent loin de leurs bases Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/11/2021 à 06:00 Tweeter

Dynamo Moscou : 1-3

Iaroslavl - Khabarovsk : 3-4 TAB

Nijni Novgorod - Sotchi : 5-1

Podolsk - Vladivostok : 0-1 TAB

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 4-0

Riga - Helsinki : 1-4



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv Les Jokerit Helsinki s'imposent à Riga et repassent 1ers

Les Jokerit signent une nouvelle victoire nette à Riga et repassent en tête de la conférence occidentale juste avant la trêve automnale. Les Nords-Américains ont fait le métier, Grant marque trois points et O'Neill deux. Les Lettons largement dominés n'ont pu sauver l'honneur qu'en toute fin de partie grâce à Shinkaruk.

Le CSKA remonte à la troisième place en surclassant son rival du SKA qui du coup perd la première place juste avant la trêve. Dans un premier tiers peu ouvert, Kamenev marque un doublé à deux minutes d'intervalle contre son ancienne équipe. Les visiteurs dominent mais ne peuvent revenir au score. Les Moscovites sont impériaux au dernier tiers, les Suédois de retour font le match en powerplay, Nordström et Wällmark marquent et assurent l'éclante victoire. Avec 17 arrêts Reideborn blanchit.

Le Dynamo se relance de belle manière en dominant Omsk. Après un premier tiers sans but, Galiyev dévie le slap de Boikov au fond. L'Avangard pousse pour revenir sans succès avant la deuxième sirène. Degrachyov égalise dès la reprise mais Muranov ne tarde pas à remettre les Moscovites devant, qui concluent en cage vide.

Le Torpedo poursuit sa bonne série en corrigeant Sotchi sur un score sans appel. La superstar locale, Jafyarov s'illustre encore avec un hat-trick et quatre points. Lennström marque lui trois points, Agostino deux. Nijni Novgorod reste toutefois encore à l'écart des huit premières places.



hcvityaz.ru L'Admiral et Serebryakov bloquent Podolsk

L'Admiral reprend la mer après une série de disette. Les marins se sont imposés difficilement à Podolsk, mais peuvent quitter la dernière place orientale. Vladivostok a largement dominé toute la partie mais les locaux ont réussit à tenir bon grâce à Ejov particulièrement en forme devant ses filets. Aux tirs au but ce sont les jumeaux Ushenin, Vladislav et Vyatcheslav qui trouvent la faille tandis que Serebryakov décidemment impérial, repousse tous les tireurs et blanchit avec 20 arrêts.

L'Amur signe une deuxième bonne victoire de suite en Occident en l'emportant en fusillade à Iaroslavl. Pourtant le Lokomotiv semblait avoir fait le plus dur en menant 3-0 à la moitié de la rencontre grâce notamment à un doublé de Korshkov. Patiemment les tigres sont revenus dans le match et parviennent à égaliser à 8 minutes de la fin. Finalement Khabarovsk l'emporte aux tirs au but et parvient à recoller au bon groupe juste avant la trêve.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Serebryakov (Admiral Vladivostok)

** : Vladislav Kamenev (CSKA Moscou)

* : Omsk -: 1-3Iaroslavl -: 3-4 TAB- Sotchi : 5-1Podolsk -: 0-1 TAB- Saint-Pétersbourg : 4-0Riga -: 1-4Lessignent une nouvelle victoire nette àet repassent en tête de la conférence occidentale juste avant la trêve automnale. Les Nords-Américains ont fait le métier,marque trois points etdeux. Les Lettons largement dominés n'ont pu sauver l'honneur qu'en toute fin de partie grâce àLeremonte à la troisième place en surclassant son rival duqui du coup perd la première place juste avant la trêve. Dans un premier tiers peu ouvert,marque un doublé à deux minutes d'intervalle contre son ancienne équipe. Les visiteurs dominent mais ne peuvent revenir au score. Les Moscovites sont impériaux au dernier tiers, les Suédois de retour font le match en powerplay,etmarquent et assurent l'éclante victoire. Avec 17 arrêtsblanchit.Lese relance de belle manière en dominant. Après un premier tiers sans but,dévie le slap deau fond. L'Avangard pousse pour revenir sans succès avant la deuxième sirène.égalise dès la reprise maisne tarde pas à remettre les Moscovites devant, qui concluent en cage vide.Lepoursuit sa bonne série en corrigeantsur un score sans appel. La superstar locale,s'illustre encore avec un hat-trick et quatre points.marque lui trois points,deux. Nijni Novgorod reste toutefois encore à l'écart des huit premières places.L'reprend la mer après une série de disette. Les marins se sont imposés difficilement à, mais peuvent quitter la dernière place orientale. Vladivostok a largement dominé toute la partie mais les locaux ont réussit à tenir bon grâce àparticulièrement en forme devant ses filets. Aux tirs au but ce sont les jumeauxetqui trouvent la faille tandis quedécidemment impérial, repousse tous les tireurs et blanchit avec 20 arrêts.L'signe une deuxième bonne victoire de suite en Occident en l'emportant en fusillade à. Pourtant le Lokomotiv semblait avoir fait le plus dur en menant 3-0 à la moitié de la rencontre grâce notamment à un doublé de. Patiemment les tigres sont revenus dans le match et parviennent à égaliser à 8 minutes de la fin. Finalement Khabarovsk l'emporte aux tirs au but et parvient à recoller au bon groupe juste avant la trêve.*** : Nikita Serebryakov (Admiral Vladivostok)** : Vladislav Kamenev (CSKA Moscou)* : Alex Grant (Jokerit Helsinki)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur