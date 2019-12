Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Retour éclair Le Barys marque deux buts dans les deux dernières minutes pour l'emporter sur le fil. Le Sibir, le Metallurg et Kunlun continuent de se tenir dans un mouchoir. A l'ouest, le SKA peine mais finit leader à la trêve. Les Jokerit et le Vityaz confirment en haut de tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2019 à 06:00 Tweeter

Pékin : 2-3

Magnitogorsk - Riga : 5-1

Tchelyabinsk - Novossibirsk : 1-2

Omsk - Nur-Sultan : 2-3

Dynamo Moscou - Saint-Pétersbourg : 2-3 TAB

Podolsk - Nijni Novgorod : 3-2

Helsinki - Spartak Moscou : 3-2



KHL Le Barys Nur-Sultan s'impose dans les derniers instants

Omsk deuxième, reçoit le Barys qui tente de raccrocher le troisième rang avant la trêve. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce à Kochelev et Semyonov. Les Kazakhs inversent la tendance au deuxième vingt et Starchenko réduit l'écart. La dernière période s'équilibre. Mais une double faute met l'Avangard en danger en toute fin de rencontre. Knight égalise à 2 minutes du terme. Sur le deuxième powerplay, Mikhaïlis donne l'avantage dans l'ultime minute. Echec et mat ! Ce formidable scénario permet à Nur-Sultan de récupérer la troisième place.

Le Sibir remporte une victoire étriquée mais importante à Tchelyabinsk pour maintenir son septième rang. Globalement dominateurs tout le match les Sibériens mènent 2-0 grâce à Yakovlev et Milovzorov. Dans les dernières secondes, le Traktor recolle, trop tard.

Le Metallurg se relance avec une belle victoire contre Riga pour conserver la huitième place juste avant la trêve. Dans ce net succès, Rasmussen et Lyubimov marquent deux points.

Le Red Star Kunlun s'impose à Khabarovsk pour une victoire importante qui lui permet de rester au contact des 8. Palola s'offre un doublé pour donner la victoire à son équipe.



KHL Le SKA bat le Dynamo pour une 11e victoire de suite

Le Dynamo Moscou, troisième reçoit le SKA qui tente de remonter à la première place. Un classico de l'Occident, où l'armée a de plus en plus souvent le dernier mot ces années passées. Le premiers tiers est surdominé par les policiers et Igumnov ouvre la marque. Kagarlitsky se rappelle aux souvenirs de ses anciens coéquipiers en égalisant en powerplay au tiers médiant. Un nouveau powerplay convertit par Yakupov permet aux visiteurs de prendre les commandes mais Alekseev égalise. Ketov est le seul a scorer aux tirs au but pour donner la victoire aux Pétersbourgeois, la onzième de suite. Du coup ils repassent premiers et le Dynamo avec le point pris reste troisième.

Les Jokerit continuent de grimper et s'emparent du quatrième rang et s'imposant à domicile face au Spartak qui rate un match clé. Deux points de Lehtonen et Lepistö ont assuré la victoire des Finlandais qui ont mené d'un bout à l'autre.

Le Vityaz reste quatrième en dominant le Torpedo dans un match entre adversaires directs. Un excellent départ permet aux locaux de mener 3-0 grâce à deux points de Makeev et Syomin puis de contenir le retour de leur adversaire. Khabarovsk -: 2-3- Riga : 5-1Tchelyabinsk -: 1-2Omsk -: 2-3Dynamo Moscou -: 2-3 TAB- Nijni Novgorod : 3-2- Spartak Moscou : 3-2deuxième, reçoit lequi tente de raccrocher le troisième rang avant la trêve. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce àet. Les Kazakhs inversent la tendance au deuxième vingt etréduit l'écart. La dernière période s'équilibre. Mais une double faute met l'Avangard en danger en toute fin de rencontre.égalise à 2 minutes du terme. Sur le deuxième powerplay,donne l'avantage dans l'ultime minute. Echec et mat ! Ce formidable scénario permet à Nur-Sultan de récupérer la troisième place.Leremporte une victoire étriquée mais importante àpour maintenir son septième rang. Globalement dominateurs tout le match les Sibériens mènent 2-0 grâce àet. Dans les dernières secondes, le Traktor recolle, trop tard.Lese relance avec une belle victoire contrepour conserver la huitième place juste avant la trêve. Dans ce net succès,etmarquent deux points.Les'impose àpour une victoire importante qui lui permet de rester au contact des 8.s'offre un doublé pour donner la victoire à son équipe.Le, troisième reçoit lequi tente de remonter à la première place. Un classico de l'Occident, où l'armée a de plus en plus souvent le dernier mot ces années passées. Le premiers tiers est surdominé par les policiers etouvre la marque.se rappelle aux souvenirs de ses anciens coéquipiers en égalisant en powerplay au tiers médiant. Un nouveau powerplay convertit parpermet aux visiteurs de prendre les commandes maiségalise.est le seul a scorer aux tirs au but pour donner la victoire aux Pétersbourgeois, la onzième de suite. Du coup ils repassent premiers et le Dynamo avec le point pris reste troisième.Lescontinuent de grimper et s'emparent du quatrième rang et s'imposant à domicile face auqui rate un match clé. Deux points deetont assuré la victoire des Finlandais qui ont mené d'un bout à l'autre.Lereste quatrième en dominant ledans un match entre adversaires directs. Un excellent départ permet aux locaux de mener 3-0 grâce à deux points deetpuis de contenir le retour de leur adversaire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Syomin (Vityaz Podolsk)

** : Olli Palola (Kunlun Red Star)

* : Roman Lyubimov (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo