CSKA Moscou - Magnitogorsk : 3-2



KHL Le CSKA de Kaprizov domine le Metallurg de Mozyakin

Un seul unique match en cette veille de Noël, le CSKA, leader à l'Ouest reçoit un Metallurg qui lutte pour ne pas être décroché dans une de ses pires saisons depuis très longtemps. Aucune surprise, encore une fois, puisque c'est le champion en titre qui l'emporte, encore.

Magnitogorsk démarre le match sur les chapeaux de roues et offre un excellent premier tiers alors que les locaux sont à la peine. Logiquement donc les visiteurs ouvrent la danse sur un épisode à quarte contre quatre. Antipin canonne de la bleue, Mozyakin dévie au fond du but (0-1).

Le CSKA se réveille au deuxième tiers et domine sans partage le jeu, face à des Ouraliens qui ont complètement disparus. Kaprizov part en contre, il est bien repoussé par la défense visiteuse mais Grigorenko récupère la rondelle et la propulse au fond pour égaliser (1-1).

Joie de très courte durée pour les Moscovites, dans la foulée les Métallurgistes contrent et font mouche. Mozyakin subtilise la rondelle et sert plein axe Nestrasil qui fusille Sorokin pour remettre les siens devant (1-2).

Mais ce beau but n'est qu'un flash dans la nuit et MMK retourne dans sa zone surdominé par son vis à vis. A cinq secondes du terme du deuxième tiers, Okulov en vitesse parvient à trouver Shalunov dans l'angle opposé, il égalise (2-2).

Le dernier tiers est plus équilibré, les deux équipes se neutralisent dans un jeu efficace et agréable. Sur un powerplay, Grigorenko donne pour la première fois l'avantage aux siens (3-2).

Un avantage qui ne bougera plus, une fois encore et sans aucune surprise c'est le CSKA Moscou qui l'emporte la veille de Noël comme avant ou après.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mikhaïl Grigorenko

** : Sergeï Mozyakin

* : Konstantin Okulov



