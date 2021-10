Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Revenu dans le groupe Nijnekamsk revient dans les 8 grâce à un bon succès, le Traktor et Kazan continuent de gagner. A l'Ouest, Minsk et Riga l'emportent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/10/2021 à 06:00 Tweeter

Vladivostok - Tchelyabinsk : 2-4

Oufa - Kazan : 2-3 TAB

Helsinki - Nijnekamsk : 3-6

Minsk - Beijing : 6-5 ap

Riga - Novossibirsk : 4-1



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Les Jokerit nettement battus par Nijnekamsk

Décidément, Helsinki n'y arrive plus et vient d'encaisser une quatrième défaite consécutive, cette fois à domicile face au Neftekhimik. Dès la première minute de jeu, le tir de Popov dévié par le patin d'un défenseur finlandais termine au fond, le ton est donné. Khairullin dans le cercle droit double la mise avant la moitié du premier vingt. En powerplay, Björninen dévie depuis le slot au fond et réduit le score à la mi-match. Les loups réagissent bien, Bikmullin redonne de l'air aux siens sur un rebond converti. A peine quarante secondes plus tard, Hudacek en break dévie pour Khairullin qui ajoute un nouveau but. Les Jokerit poursuivent leur naufrage, Khafizov contourne la cage et alourdit la marque en infériorité ! Nijnekamsk réduit la vitesse ce qui permet aux Finlandais de marquer deux fois pour réduire le score. Helsinki sort son gardien mais encaisse un dernier but en cage vide. Nijnekamsk repasse huitième à l'Est.

Back to back réussi pour le Traktor à Vladivostok avec une victoire qui s'est dessinée dans les dernières minutes de jeu. Bailen marque le but de la victoire à moins de 2 minutes de la sirène finale, Pulkkinen conclue en cage vide pour son deuxième point de la rencontre.

Nouvelle victoire pour Kazan dans le derby des verts mais cette fois à Oufa, ce qui permet aux Tatars de rejoindre les Bachkirs au classement. L'Ak Bars démarre bien et mène 2-0 à encore à dix minutes du terme. Mais le Salavat Yulayev se réveille et marque deux fois en une minute pour égaliser. Il faut avoir recours aux tirs au but pour connaître le nom du vainqueur et c'est encore une fois la panthère qui s'impose. - Novossibirsk : 4-1Décidément,n'y arrive plus et vient d'encaisser une quatrième défaite consécutive, cette fois à domicile face au. Dès la première minute de jeu, le tir dedévié par le patin d'un défenseur finlandais termine au fond, le ton est donné.dans le cercle droit double la mise avant la moitié du premier vingt. En powerplay,dévie depuis le slot au fond et réduit le score à la mi-match. Les loups réagissent bien,redonne de l'air aux siens sur un rebond converti. A peine quarante secondes plus tard,en break dévie pourqui ajoute un nouveau but. Les Jokerit poursuivent leur naufrage,contourne la cage et alourdit la marque en infériorité ! Nijnekamsk réduit la vitesse ce qui permet aux Finlandais de marquer deux fois pour réduire le score. Helsinki sort son gardien mais encaisse un dernier but en cage vide. Nijnekamsk repasse huitième à l'Est.Back to back réussi pour leavec une victoire qui s'est dessinée dans les dernières minutes de jeu.marque le but de la victoire à moins de 2 minutes de la sirène finale,conclue en cage vide pour son deuxième point de la rencontre.Nouvelle victoire pourdans le derby des verts mais cette fois à, ce qui permet aux Tatars de rejoindre les Bachkirs au classement. L'Ak Bars démarre bien et mène 2-0 à encore à dix minutes du terme. Mais le Salavat Yulayev se réveille et marque deux fois en une minute pour égaliser. Il faut avoir recours aux tirs au but pour connaître le nom du vainqueur et c'est encore une fois la panthère qui s'impose.



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv Le Dinamo Riga célèbre octobre rose par la victoire

Riga retrouve ses sensations à domicile en dominant nettement Novossibirsk, un succès précieux qui permet aux Lettons de recoller à la huitième place occidentale. Les Sibériens, eux, glissent hors de la bonne zone. Dans un premier tiers complètement indigent, Karjalainen ouvre le score pour les locaux sur leur seul lancer en vingt minutes ! Le Sibir continue de faire le jeu et logiquement parvient à égaliser au tiers médiant grâce à Shashkov qui dévie dans l'angle ouvert. A la reprise du dernier vingt, Riga en powerplay reprend les commandes grâce à son meilleur pointeur du début de saison. Jelisejevs réussit parfaitement son one-timer. Un doublé de Poirier, auteur de trois buts dans la partie, met le Dinamo sur orbite en fin de match.

Minsk a du batailler sévèrement pour se défaire du Red Star Kunlun. Les locaux ont mené à quatre reprises, mais à chaque fois leur adversaire est parvenu à revenir dans la partie, notamment grâce aux trois points de Nicholls. Il faut disputer une prolongation, et c'est encore un Suédois qui sauve Minsk, après le hat -trick de Strömwall et les trois points de Tedenby, c'est Almqvist qui marque le but de la victoire, s'adjugeant également son troisième point de la partie ! Les Biélorusses repassent quatrième à l'Ouest.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Adam Almqvist (Dinamo Minsk)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Adam Almqvist (Dinamo Minsk)

* : Emile Poirier (Dinamo Riga)











