Hockey sur glace - KHL : Revoilà la victoire Le Dynamo Moscou, l'Admiral, le Metallurg, le Severstal et le Neftekhimik renouent avec la victoire. Le SKA prend la tête de l'Ouest, poursuivit par Minsk. Oufa confirme sa bonne forme Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/10/2021 à 06:00

Oufa : 1-6

Iaroslavl - Vladivostok : 1-3

Nijnekamsk - Khabarovsk : 3-2 TAB

Tcherepovets - Beijing : 2-1

Minsk - Nur-Sultan : 6-5

Kazan - Dynamo Moscou : 4-5 ap

Saint-Pétersbourg - Helsinki : 2-0

Riga - Magnitogorsk : 4-5 TAB



KHL Le Dynamo Moscou arrache la victoire à Kazan

Le Dynamo Moscou remporte un match difficile à Kazan mais capital qui lui permet de repasser quatrième. Les locaux démarrent pied au plancher et marquent deux buts en 4 minutes. A la fin du tiers Kazan mène déjà 3-1. Les policiers reviennent transformés au deuxième tiers, Muranov réduit l'écart, Shipatchyov sauve encore les siens en égalisant. Les Moscovites passent même devant, mais dans la foulée les mauvaises habitudes reviennent, une faute les fait reculer, la défense oublie Panyukov dans le slot qui égalise. L'Ak Bars domine le dernier tiers mais Eryomenko tient la porte fermée. En prolongation, Rashevsky traverse la glace et vient battre le portier local pour donner la victoire au Dynamo Moscou.

Revanche du SKA face à Helsinki, vaincu en prolongation en Finlande il y a quelques jours, le club de l'armée s'est parfaitement repris à domicile. Si le match de vendredi entre les deux équipes a été très prolifique en but, celui ci est verrouillé et il faut attendre la 50ème pour voir Morozov marquer, avant un deuxième but en cage vide. Johansson blanchit avec 16 arrêts. Une victoire clé qui permet à Saint-Pétersbourg de virer en tête de l'Occident aux dépends de son adversaire du jour.

Minsk remporte un match très offensif contre le Barys qui doit s'incliner sur le fil malgré un hat-trick de Lilja et un doublé de Dietz. Côté biélorusse, Tedenby a marqué deux buts et Beck a compté trois points. Le Dinamo reste troisième mais a égalité de points avec la deuxième place.

Le Severstal reste toujours au contact de la huitième place grâce à un nouveau succès, cette fois contre Beijing.



KHL L'Admiral Vladivostok célèbre sa victoire à Iaroslavl

L'Admiral sort des eaux et abandonne la dernière place avec une bonne victoire à Iaroslavl. Un bon début de match permet aux marins de mener 2-0. Le Loko bombarde et réduit le score mais ne parvient pas à égaliser tant Serebryakov multiplie les parades (32) pour maintenir les siens devant jusqu'au bout avant un ultime but en cage vide.

Le Metallurg reprend la tête de la conférence orientale en dominant laborieusement Riga. Grâce au point pris, les Lettons restent collés à la barre à l'Ouest.

Oufa poursuit son carton en Oural après avoir dominé nettement le Metallurg, il a corrigé Tchelyabinsk. Dans ce carton Manninen marque deux buts, Panin compte trois points, Bashkirov et Granlund en comptabilisent deux.

Le Neftekhimik assure sa septième place en battant Khabarovsk, son premier poursuivant aux tirs au but grâce à Popov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitry Rashevsky (Dynamo Moscou)

** : Grigori Panin (Salavat Yulayev Oufa)

*** : Dmitry Rashevsky (Dynamo Moscou)

** : Grigori Panin (Salavat Yulayev Oufa)

* : Nikita Serebryakov (Admiral Vladivostok)











