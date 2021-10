Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Rivalité sublimée Dans un match magnifique et plein de suspense, le Spartak déjoue le CSKA et revient dans les 8. Le Torpedo se maintient juste devant, le Vityaz lui rebondit. A l'Est, Omsk enchaîne et passe 5e Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/10/2021 à 06:00 Tweeter

Nijni Novgorod - Ekaterinbourg : 4-3

Spartak Moscou - CSKA Moscou : 4-3 ap

Podolsk - Novossibirsk : 5-2

Sotchi - Omsk : 4-5



KHL Le Spartak fait trébucher le CSKA

Le Spartak remporte le derby de Moscou contre le CSKA dans un superbe match et récupère du coup une place dans les huit. Après un premier tiers bien maîtrisé, Tsyplakov ouvre la marque pour les locaux d'un tir en angle complètement fermé. Le deuxième tiers équilibré, ne voit pas de but inscrit. Drozdov part en break au début du dernier tiers et double la mise. Le CSKA inverse complètement la tendance, Slepychev remonte toute la glace et débloque le compteur visiteur. Plotnikov égalise à dix minutes du terme. Peu après, Karnaukhov derrière la cage glisse dans l'axe pour le vétéran Popov qui troue le but et permet au CSKA de mener la danse. Le match devient houleux et les pénalités pleuvent. Le Spartak sort son gardien et profite de son powerplay pour jouer à six contre quatre. A 18 secondes du terme, Pettersson dévie le slap de Heed au fond des buts de l'armée rouge. Les frères ennemis doivent se rendre en prolongation, les visiteurs sont pénalisés, Virtanen place la rondelle devant la cage pour Shirokov qui l'a pousse au fond offrant la victoire aux spartakistes.

Le Torpedo conforte sa septième place avec une bonne victoire à domicile contre Ekaterinbourg. Très dominants les locaux ne peuvent pas se départager de leur adversaire ni au premier ni au deuxième tiers où chaque équipe marque un but. Encore une fois au dernier tiers, le Torpedo repasse devant par Miele, mais l'Avto égalise encore. Zaar donne finalement un avantage décisif au cerf dans la dernière période.

Le Vityaz se relance enfin grâce à un bon succès à domicile contre Novossibirsk. Ce sont encore les étrangers qui sauvent le chevalier, Audette et Kemiläinen marquent trois points. Podolsk se relance mais reste avant dernier. Pour le Sibir, c'est un nouvel échec pour recoller au bon groupe.



KHL Sotchi s'incline sur le fil contre l'Avangard

L'Avangard aligne une cinquième victoire de suite en s'imposant difficilement à Sotchi. Dès l'entamme du match une bagarre générale éclate, quatre joueurs locaux et trois visiteurs sont pénalisés. Profitant du powerplay, Gritsyuk donne l'avantage au faucon. Omsk joue bien et mène 3-1 à la fin du deuxième vingt., puis 4-1 à l'entame du dernier. Sotchi marque trois buts au dernier tiers dont un doublé pour Bakanov. L'Avangard rattrope les rangs et Yakupov marque le but victorieux à 1'02 de la fin, il s'agit du quatrième point dans ce match pour le héros sibérien. Grâce à ce nouveau succès, le champion en titre s'empare de la cinquième place de la conférence orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nail Yakupov (Avangard Omsk)

** : Andy Miele (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Daniel Audette (Vityaz Podolsk) - Ekaterinbourg : 4-3- CSKA Moscou : 4-3 ap- Novossibirsk : 5-2Sotchi -: 4-5Leremporte le derby de Moscou contre ledans un superbe match et récupère du coup une place dans les huit. Après un premier tiers bien maîtrisé,ouvre la marque pour les locaux d'un tir en angle complètement fermé. Le deuxième tiers équilibré, ne voit pas de but inscrit.part en break au début du dernier tiers et double la mise. Le CSKA inverse complètement la tendance,remonte toute la glace et débloque le compteur visiteur.égalise à dix minutes du terme. Peu après,derrière la cage glisse dans l'axe pour le vétéranqui troue le but et permet au CSKA de mener la danse. Le match devient houleux et les pénalités pleuvent. Le Spartak sort son gardien et profite de son powerplay pour jouer à six contre quatre. A 18 secondes du terme,dévie le slap deau fond des buts de l'armée rouge. Les frères ennemis doivent se rendre en prolongation, les visiteurs sont pénalisés,place la rondelle devant la cage pourqui l'a pousse au fond offrant la victoire aux spartakistes.Leconforte sa septième place avec une bonne victoire à domicile contre. Très dominants les locaux ne peuvent pas se départager de leur adversaire ni au premier ni au deuxième tiers où chaque équipe marque un but. Encore une fois au dernier tiers, le Torpedo repasse devant par, mais l'Avto égalise encore.donne finalement un avantage décisif au cerf dans la dernière période.Lese relance enfin grâce à un bon succès à domicile contre. Ce sont encore les étrangers qui sauvent le chevalier,etmarquent trois points. Podolsk se relance mais reste avant dernier. Pour le Sibir, c'est un nouvel échec pour recoller au bon groupe.L'aligne une cinquième victoire de suite en s'imposant difficilement à. Dès l'entamme du match une bagarre générale éclate, quatre joueurs locaux et trois visiteurs sont pénalisés. Profitant du powerplay,donne l'avantage au faucon. Omsk joue bien et mène 3-1 à la fin du deuxième vingt., puis 4-1 à l'entame du dernier. Sotchi marque trois buts au dernier tiers dont un doublé pour. L'Avangard rattrope les rangs etmarque le but victorieux à 1'02 de la fin, il s'agit du quatrième point dans ce match pour le héros sibérien. Grâce à ce nouveau succès, le champion en titre s'empare de la cinquième place de la conférence orientale.*** : Nail Yakupov (Avangard Omsk)** : Andy Miele (Torpedo Nijni Novgorod)* : Daniel Audette (Vityaz Podolsk) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur