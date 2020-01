Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Rythmé Le Lokomotiv se relance à l'extérieur, le CSKA gagne le dernier, Helsinki a du batailler pour l'emporter dans la capitale russe. Le Severstal poursuit sa remontée au général Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/01/2020 à 08:26 Tweeter

Iaroslavl : 1-2 ap

Nijnekamsk - Nur-Sultan : 1-5

Dynamo Moscou - CSKA Moscou : 1-4

Spartak Moscou - Helsinki : 2-3 ap

Riga - Tcherepovets : 2-3 TAB



KHL Le Lokomotiv l'emporte en prolongation à Oufa

Oufa qui s'est bien relancé en début d'année espère aligner une deuxième victoire face à un Lokomotiv qui peine à trouver un rythme serein. Le match est de bon niveau est très disputé au premier tiers mais sans but. A la moitié de la rencontre, Sergeev nettoie la lucarne et ouvre la marque pour les locaux. Iaroslavl hausse le ton en dernière période, Belyaev contourne la cage et remet dans l'axe pour Lander qui égalise à dix minutes du terme. Il faut disputer une prolongation et celle-ci n'est guère longue à donner un vainqueur. Da Costa gagne un engagement en zone offensive, Rafikov envoie un coup de canon au fond des buts bachkirs. Le Loko reste sixième mais se rapproche de ses prédécesseurs.

Le CSKA remporte le derby de Moscou contre le Dynamo et assure sa première place. Sekac marque deux points dans cette victoire.

Les Jokerit ont peiné dans la capitale russe pour déjouer le Spartak. Le club du peuple mène par deux fois mais se fait égaliser par deux fois sur un nouveau doublé du Danois, Jensen. Les deux équipes se neutralisent et le score ne bouge plus. En prolongation un coup de canon de Lepistö donne la victoire à Helsinki qui se rapproche du podium profitant de la défaite du club de la police.

Victoire difficile mais précieuse du Severstal sur la glace de Riga. Un succès qui lui permet de recoller à la neuvième place. Yakimov ouvre le score au deuxième vingt pour les visiteurs mais un bel effort letton permet au Dinamo d'égaliser puis de passer devant par Gegeris. Les sidérurgistes égalisent au dernier vingt. Il faut des tirs au but pour voir Tcherepovets l'emporter.



Le Barys assure à Nijnekamsk avec un large succès qui lui permet de recoller à la deuxième place de la conférence orientale. Dans une belle démonstration offensive, Mikhaïlis, Knight et Shestakov marquent tous deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Arkady Shestakov (Barys Nur-Sultan)

** : Niklas Jensen (Jokerit Helsinki)

* : Jiri Sekac (CSKA Moscou)



