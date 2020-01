Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : S'accrocher Sotchi reste en course après un succès important. Le CSKA mène toujours la danse, le Dynamo Moscou passe 2e à l'Ouest, suivit du Jokerit 3e, Minsk rebondit en fin de tableau. A l'Est le Sibir revient 6e Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/01/2020 à 10:20 Tweeter

Novossibirsk - Iaroslavl : 2-1

Oufa - Dynamo Moscou : 3-4

Minsk - Podolsk : 3-2

Sotchi - Spartak Moscou : 2-1 TAB

CSKA Moscou - Pékin : 3-0

Helsinki - Tcherepovets : 4-1



hcsochi.ru Sotchi défait le Spartak et s'accroche

Sotchi en grand besoin de points reçoit le Spartak en forme. Le premier tiers est bien disputé, légèrement dominé par les locaux, mais ne voit pas de but. Les deux équipes continuent de se neutraliser en deuxième période. Dès l'entame du dernier vingt, Daugavins dans l'angle du but ouvre la marque pour le Spartak en powerplay. Sotchi renverse la tendance et domine séchement le jeu, Totchisky parvient à égaliser. Il faut disputer une séance de fusillade et Totchitsky, de nouveau, marque et donne la victoire au Leopard qui s'accroche à l'espoir d'une remontée dans le bon groupe.

Victoire tranquille du CSKA face à Pékin grâce notament à un doublé et trois points de Kaprizov, à deux assistances de Kempe, deux points de Slepychev et un blanchissage (18 arrêts) de Johansson.

Le Dynamo Moscou en déplacement à Oufa s'est imposé dans un match capital qui lui permet de passer deuxième en Occident. Le meilleur pointeur de la ligue, Shipatchyov ouvre rapidement la marque. Un doublé de Petersson (qui compte en tout quatre points) permet aux policiers de prendre le large mais Manninen par deux fois rapproche le score. Le Dynamo qui mène jusqu'à 4-1 se fait rejoindre à 4-3 en fin de partie, mais parvient à maintenir son avance.

Helsinki s'empare de la troisième place en dominant Tcherepovets dans les World Games à Tallinn en Estonie devant 4321 spectateurs. Jensen, Kontiola et Lehtonen marquent deux points.

En bas de tableau Minsk renoue avec la victoire en déjouant le Vityaz qui réalise la contre-performance du jour. Après un premier tiers vierge les Biélorusses prennent le large au deuxième vingt grâce à Gragniani et Pavlovitch, puis par Kostitsyn au début du dernier tiers. Les visiteurs marquent à deux reprises et recollent mais n'égaliseront pas.



Le Sibir qui lutte pour rester dans les huit a remporté un succès très important face à Iaroslavl qui rechute. Alekseev réalise deux assistances. Bonne opéran pour Novossibirsk qui s'empare de la sixième plae orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Totchisky (Leopard Sotchi)

** : André Petersson (Dynamo Moscou)

