KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Six sur six Oufa et le Dynamo Moscou alignent une sixième victoire consécutive, le Traktor, les Jokerit, le CSKA et le SKA les suivent de près. Riga remonte encore au général Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2021 à 06:00

Dynamo Moscou : 4-5

Oufa - Beijing : 5-1

Helsinki - Nijni Novgorod : 5-4 TAB

Nijnekamsk - Tchelyabinsk : 1-3

Spartak Moscou - CSKA Moscou : 3-5

Sotchi - Saint-Pétersbourg : 0-2

Riga - Nur-Sultan : 3-2



KHL Le Dynamo l'emporte difficilement, une sixième fois

Sixième victoire en autant de matchs pour le Dynamo Moscou qui s'est pourtant fait peur à Novossibirsk. Malmenés au premier tiers, les policiers prennent pourtant l'avantage en toute fin d'icelui grâce à un but en powerplay de Galiyev. L'avalanche a lieu au tiers médiant, Voynov, Chebykin et Galiyev de nouveau trouvent la faille. Zaitsev ajoute un cinquième but au début de l'ultime période. Le Sibir, écrasé, humilié ne semble plus en mesure de faire quoi que ce soit. Et puis, profitant du logiquement relâchement adverse, il revient, comme dans un rêve. Morozov, puis Sharov, puis Setdikov trouvent le fond des filets. Bodrov rapproche son équipe à une petite longueur a à peine une minute trente du terme. Les Dynamistes sont très inquiets, la foule en délire. Mais le miracle ne se produit pas, le Dynamo l'emporte une fois encore et passe son compteur à douze points.

Les Jokerit ont eu du mal pour s'imposer face au Torpedo. Pourtant les Finlandais ont fait la course en tête toute la partie grâce notamment à un doublé de Schroeder contre son ancienne équipe. Nijni Novgorod a réussi à égaliser à chaque fois, l'ultime fois dans la dernière minute trente de jeu par Orlov. Aux tirs au but finalement, Helsinki l'emporte et passe deuxième.

Le CSKA reste au contact après sa victoire contre le Spartak dans le derby de Moscou. Un excellent début de match permet à l'armée rouge de mener 3-0 grâce à un doublé de Plotnikov. Mais le club du peuple ne désarme pas, Talaluev marque deux fois, Khokhlachyov parvient à égaliser. Les visiteurs ne traînent pas et reprennent l'ascendant, avant que Plotnikov ne complète le hat trick dans la cage vide.

Le SKA suit également le rythme avec une victoire propre et net à Sotchi. Un doublé de Kemppainen et un blanchissage de Johansson (15 arrêts) permettent aux Pétersbourgeois de rester dans le premier groupe de poursuivants.

Riga aligne une deuxième victoire de suite, en déjouant sur le fil le Barys. Pourtant les Lettons menaient 3-0 à l'entamme du dernier tiers avant de se faire recoller en fin de partie. L'essentiel est toutefois préservé pour les Grenats.



hcsalavat.ru Oufa gagne une sixième fois consécutive

Oufa continue son chemin victorieux avec un sixième succès en six matchs en surclassant le Red Star Kunlun. Au premier tiers Pustozyorov donne l'avantage aux locaux, Kulyomin l'intraitable double la mise en deuxième vingt. Le SYU lâche les chevaux au dernier tiers en marquant encore trois buts. Shmelyov compte trois points et Kadeikin deux. Côté chinois, seul Wong a trouvé le chemin des filets.

La Traktor poursuit sa redoutable série et s'impose à Nijnekamsk. Globalement dominés, les visiteurs ont tenu bon et ont été parfaitement réalistes pour l'emporter et rester au contact de la première place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Plotnikov (CSKA Moscou)

** : Vyatcheslav Voynov (Dynamo Moscou)

*** : Sergeï Plotnikov (CSKA Moscou)

** : Vyatcheslav Voynov (Dynamo Moscou)

* : Sergeï Shmelyov (Salavat Yulayev Oufa)











