Hockey sur glace - KHL : Sur un rythme rapide Le Spartak retrouve ses sensations et assure, les Jokerit sont à la confirmation. A l'Est, Oufa reste invaincu et seul leader, Beijing rebondit Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2021 à 06:00

Spartak Moscou : 1-4

Oufa - Nijnekamsk : 5-1

Omsk - Helsinki : 2-3

Beijing - Sotchi : 3-2 TAB



hcbarys.kz Le Spartak s'impose avec brio à Nur-Sultan

Le Spartak battu pour sa dernière sortie s'est bien rattrapé sur la glace de Nur-Sultan en remportant une victoire confortable, déjà la quatrième de la saison. Le premier tiers était aux mains des visiteurs qui ouvrent la marque grâce à Nikichin qui fusille le portier après un décalage parfait au deuxième poteau de Vichnievsky. A la mi-match, Khokhlachyov en solitaire vient doubler la mise. Dans la minute qui suit, Chestakov en angle complètement fermé trouve la faille pour réduire l'écart. La partie s'emballe, sur un contre bien mené deux minutes plus tard, Kugrychev dévie parfaitement au second poteau pour Loktionov qui redonne le large aux siens. Le Barys pousse pour revenir au dernier tiers, sans succès. Un ultime contre spartakiste vient clôre les débats. Shirokov sert Lehterä en retrait qui prolonge jusqu'à Pettersson, le portier local ne peut rien face à ce virevoltant jeu de passes.

Les Jokerit s'imposent face à Omsk pour leur premier match référence cette saison. Ils sont pourtant rapidement menés au score après un but en infériorité, du nouveau duo show du champion en titre, Tolchinsky qui distribue une galette de l'autre côté à Cehlarik. Ils parviennent à égaliser peu après. L'Avangard reprend les devants au tiers médiant. Les Finlandais sortent du bois dans un excellent dernier tiers, Hannikainen puis Savinainen marquent et donnent la victoire.



Oufa continue de cartonner et signe sa cinquième victoire en autant de matchs, pour occuper confortablement la tête de la conférence orientale. C'est le Neftekhimik qui a fait les frais de la puissance bachkire ce samedi. Manninen s'offre un doublé dans cette partie.

Le Kunlun Red Star reçoit Sotchi pour un match intéressant. Le Leopard domine les débats et Babenko puis Feoktistov permettent de mener 2-0. Kane puis Yip marquent pour remettre les deux équipes dos à dos. Sotchi surdomine le dernier tiers et la prolongation mais Lazushin repousse tout, encore impérial aux tirs au but il permet la victoire à Beijing.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sakari Manninen (Salavat Yulayev Oufa)

** : Dmitry Kugryshev (Spartak Moscou)

