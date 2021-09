Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Suspense et intensité Le SKA, Sotchi, le Spartak, l'Avangard et le Neftekhimik gagnent pour la deuxième fois. Le Red Star, le CSKA et l'Admiral prennent leurs premiers points Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2021 à 06:00 Tweeter

CSKA Moscou - Riga : 3-2

Omsk - Vladivostok : 4-3 TAB

Kazan - Beijing : 3-4

Iaroslavl - Saint-Pétersbourg : 3-4 TAB

Nijnekamsk - Helsinki : 4-2

Spartak Moscou - Khabarovsk : 3-1

Sotchi - Podolsk : 6-5 ap



ska.ru Le SKA l'emporte aux tirs au but à Iaroslavl

Le Lokomotiv et le SKA l'avaient emportés au premier match dans la douleur. La partie démarre vite, Tokranov de la bleue ouvre la marque profitant de l'écran devant le portier. Les locaux haussent le ton et accélèrent le jeu. Sur un contre Samonov tombe au sol devant son but, Kraskovsky parvient à servir Alekseyev qui lance dans le but ouvert pour égaliser. Dès la première minute du deuxième tiers, Kemppainen s'échappe en contre et remet les visiteurs devant. Marchenko récupère un engagement en zone offensive et fusille le portier. Dans une réponse du berger à bergère, en fin de période Khusutdinov nettoie la lucarne pour remettre une troisième fois le SKA devant. Iaroslavl revient très fort au dernier tiers, Piter tente de s'accrocher à son avance. Averin devant la cage lance, Samonov échoue à bloquer, Averin pousse au fond et égalise. Il faut attendre la séance de fusillade pour voir un SKA efficace l'emporter.

Première victoire serrée pour le CSKA cette saison, plutôt dominateur au premier tiers il ne parvenait pas à déjouer Riga. Profitant d'un powerplay, Grigorenko ouvre la marque en deuxième vingt, mais Jelisejevs égalise peu après dans la même situation. Dans les secondes qui suivent Shinkaruk en break donne l'avantage aux Lettons. Les locaux parviennent à égaliser puis à passer devant au dernier tiers. Riga presse jusqu'au bout pour égaliser, en vain.

Sotchi a connu une soirée faite d'ascenseurs émotionnels contre le Vityaz. Un premier tiers excellent lui permet de mener 4-0 grâce à sa première ligne de feu Bakos-Pilipenko-Vikharev et d'un powerplay parfaitement géré avec trois buts. La partie s'équilibre mais les locaux mènent encore 5-1 après quarante minutes, la messe semble dite, mais que nenni. Les Finlandais de la banlieue font le show au dernier tiers, Aaltonen rapproche le score avant qu'un hat trick de Ojamaki ne permettent à Podolsk d'égaliser en retournant complètement la situation. Sotchi sonné parvient à tenir jusqu'à la prolongation, sur la première attaque un coup de canon de Jaks met fin au suspense et donne la victoire au Leopard, mais cela semble un peu gâché.

Deuxième victoire également pour le Spartak qui a été solide et efficace pour venir à bout de l'Amur et confirmer son bon début de saison.



ak-bars.ru Beijing et Yip l'emportent à Kazan

Kazan solide vainqueur au premier match espérait doubler la mise contre Beijing qui avait explosé en ouverture. Le premier tiers confirme cet écart, les locaux surdominent, Lindholm, Kovalenkov et Panyukov trouvent la faille pour donner trois longueurs d'avance aux Tatars après vingt minutes. Dès la reprise, Nicholls en break sert Yip qui débloque le compteur chinois. L'Ak Bars continue son bombardement mais ne peut élargir leur avance. Pire, en infériorité Spencer Foo en break permet aux siens de recoller. Dès l'entame du dernier tiers, Riche y va en deux fois mais parvient à égaliser. Les locaux paniquent et sont sanctionnés, Fram canonne, Akhtyamov repousse mais le puck file dans l'angle opposé, Lockhart le bloque de la poitrine et l'expédie au fond, malgré le plongeon désespéré du portier kazanais. Le Red Star bloque le verrou et s'impose pour la première fois de la saison, une belle performance.

A l'Est, l'Avangard s'impose une deuxième fois mais a du batailler fermement face à une excellente équipe de Vladivostok qui soutire un point au champion en titre. Après un premier tiers équilibré les deux équipes se séparent sur un score de parité d'un but chacune. Les étrangers, Cehlarik et Pokka font le job au tiers médiant et permettent à Omsk de prendre deux buts d'avance. L'Admiral s'accroche et Kaletnik rapproche le score avant que Sayustov n'égalise en fin de partie. Il faut une interminable séance de tirs au but pour voir Tolchinsky donner la victoire au champion en titre.

Le Neftekhimik signe également un nouveau succès en dominant Helsinki, battu pour la deuxième fois. Un succès qui s'est dessiné dans la dernière période grâce à des buts de Klok puis de Popov en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Bakos (Leopard Sotchi)

** : Joonas Kemppainen (SKA Saint-Pétersbourg)

