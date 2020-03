Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Temps supplémentaire Le Spartak remonte trois buts et l'emporte en prolongation pour réduire l'écart. Dans les autres séries, tous les vainqueurs en prolongation, Kazan, le CSKA et Novossibirsk mènent tous 3-0 Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2020 à 06:00 Tweeter

Novossibirsk - Ekaterinbourg : 4-3 ap (3-0)

Nijnekamsk - Kazan : 1-2 ap (0-3)

Nijni Novgorod - CSKA Moscou : 1-2 ap (0-3)

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 5-4 ap (1-2)



KHL Le Spartak réduit l'écart face au Dynamo

Le Spartak après deux revers doit rebondir devant ses partisans sous peine de se retrouver en très mauvaise posture face à son frère ennemi du Dynamo. La partie commence en fanfare pour le club de la police, Polygalov ouvre les compteurs après moins d'une minute de jeu. Les locaux sont pénalisés dans la foulée et Lyamkin double la mise. Muranov ajoute un troisième but à peine la quatrième minute est passée, rien ne va plus pour le club du peuple. Znarok prend son temps mort et renverse la tendance, Zubov puis Fyodorov marquent et permettent aux locaux de recoller. Khokhlachyov égalise à la mi-match mais dans la minute qui suit Cajkovsky remet les Dynamistes devant. Les Spartakistes surdominent la dernière période, et arrachent l'égalisation en powerplay à 2 minutes du terme par Hersley. La prolongation est disputée, au bout d'un quart d'heure, Yunkov slalome dans la défense, dévie au deuxième poteau pour Kotlyarevsky qui pousse au fond et donne la victoir au Spartak qui revient dans la série.

Nijni Novgorod à domicile doit retrouver du peps face au CSKA pour espérer peser un peu dans la série. Mamin met rapidement les visiteurs devant mais en fin de période Belevitch égalise, débloquant enfin le compteur du Torpedo après deux matchs sans but. Le CSKA hausse le ton mais Tikhomirov tient le fort. Il faut disputer une prolongation, Slepychev en break vient servir la troisième victoire des Moscovites, tout proches de la qualification.



KHL Shachkov délivre le Sibir pour une 3e victoire

Le Sibir après deux victoires à Ekaterinbourg espère poursuivre le rythme à domicile. Puustinen ouvre rapidement les compteurs mais les locaux sont pénalisés et Berezin égalise. 1er but pour l'Avto des playoffs après deux matchs bredouilles. Puustinen remet les siens devant avant la première sirène. Les visiteurs retrouvent leur allant et Holland égalise au tiers médiant. Puustinen complète le tour du chapeau dès la reprise et remet les siens devant. L'Avtomobilist pousse et Platt égalise en infériorité ! NSK surdomine la prolongation et voit ses efforts récompensés. Korotkov fait un énorme effort de conservation de palet, contourne la cage et remet devant, Shachkov récupère et reprend au fond pour faire hurler le public et donner une troisième victoire incroyable à Novossibirsk qui survole sa série.

Nijnekamsk à domicile doit l'emporter pour ne pas se retrouver au bord du ravin face à Kazan. La partie est équilibrée et Barulin et Bilyalov se livrent à un excellent duel de gardien pendant 40 minutes aucun ne cède. Galimov débloque le compteur en début de dernier vingt en faveur des visiteurs mais Shiksatdarov égalise à 4 minutes de la fin. Il faut disputer une prolongation et après 10 minutes, Galimov profite du trafic devant la cage pour délivrer son équipe qui enchaîne une troisième victoire de suite. Le Neftekhimik est dans les cordes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Emil Galimov (Ak Bars Kazan)

** : Juuso Puustinen (Sibir Novossibirsk)

* : Aleksandr Khokhlachyov (Spartak Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Ekaterinbourg : 4-3 ap (3-0)Nijnekamsk -: 1-2 ap (0-3)Nijni Novgorod -: 1-2 ap (0-3)- Dynamo Moscou : 5-4 ap (1-2)Leaprès deux revers doit rebondir devant ses partisans sous peine de se retrouver en très mauvaise posture face à son frère ennemi du. La partie commence en fanfare pour le club de la police,ouvre les compteurs après moins d'une minute de jeu. Les locaux sont pénalisés dans la foulée etdouble la mise.ajoute un troisième but à peine la quatrième minute est passée, rien ne va plus pour le club du peuple.prend son temps mort et renverse la tendance,puismarquent et permettent aux locaux de recoller.égalise à la mi-match mais dans la minute qui suitremet les Dynamistes devant. Les Spartakistes surdominent la dernière période, et arrachent l'égalisation en powerplay à 2 minutes du terme par. La prolongation est disputée, au bout d'un quart d'heure, Yunkov slalome dans la défense, dévie au deuxième poteau pourqui pousse au fond et donne la victoir au Spartak qui revient dans la série.à domicile doit retrouver du peps face aupour espérer peser un peu dans la série.met rapidement les visiteurs devant mais en fin de périodeégalise, débloquant enfin le compteur du Torpedo après deux matchs sans but. Le CSKA hausse le ton maistient le fort. Il faut disputer une prolongation,en break vient servir la troisième victoire des Moscovites, tout proches de la qualification.Leaprès deux victoires àespère poursuivre le rythme à domicile.ouvre rapidement les compteurs mais les locaux sont pénalisés etégalise. 1er but pour l'Avto des playoffs après deux matchs bredouilles.remet les siens devant avant la première sirène. Les visiteurs retrouvent leur allant etégalise au tiers médiant.complète le tour du chapeau dès la reprise et remet les siens devant. L'Avtomobilist pousse etégalise en infériorité ! NSK surdomine la prolongation et voit ses efforts récompensés.fait un énorme effort de conservation de palet, contourne la cage et remet devant,récupère et reprend au fond pour faire hurler le public et donner une troisième victoire incroyable à Novossibirsk qui survole sa série.à domicile doit l'emporter pour ne pas se retrouver au bord du ravin face à. La partie est équilibrée etetse livrent à un excellent duel de gardien pendant 40 minutes aucun ne cède.débloque le compteur en début de dernier vingt en faveur des visiteurs maiségalise à 4 minutes de la fin. Il faut disputer une prolongation et après 10 minutes,profite du trafic devant la cage pour délivrer son équipe qui enchaîne une troisième victoire de suite. Le Neftekhimik est dans les cordes.*** : Emil Galimov (Ak Bars Kazan)** : Juuso Puustinen (Sibir Novossibirsk)* : Aleksandr Khokhlachyov (Spartak Moscou)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo