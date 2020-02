Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Toujours dans le coup Sotchi garde espoir, le Dynamo, le Lokomotiv et le Torpedo impressionnent. A l'Est, Kazan, le Barys, l'Avtomobilist et le Sibir assurent en haut de tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/02/2020 à 11:14 Tweeter

Novossibirsk - Minsk : 3-2

Nur-Sultan - Omsk : 4-3

Magnitogorsk - Ekaterinbourg : 2-3

Kazan - Riga : 2-0

Iaroslavl - Helsinki : 5-0

Nijni Novgorod - Tcherepovets : 5-0

Sotchi - Podolsk : 5-4

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 0-4



hcoschi.ru Sotchi reste en course en déjouant le Vityaz

Sotchi s'offre une belle remontée face au Vityaz et une deuxième victoire de suite à domicile. Podolsk domine du casque et des épaules le premier vingt, Howden et Syomin donnent un confortable avantage aux banlieusards avant la première sirène. Profitant d'un powerplay dès l'entame, Altybarmakyan débloque le compteur local. Le capitaine visiteur, Syomin marque une seconde fois pour redonner deux longueurs d'avance aux siens. La course poursuite s'engage, Tochitsky recolle au score mais Nättinen en powerplay éloigne encore les visiteurs.Sotchi hausse le ton au deuxième tiers, Tochitsky marque une seconde fois avant qu'Arkhipov en solitaire égalise à 4 secondes de la deuxième sirène. En supériorité numérique Strömvall donne pour la première fois de la partie l'avantage au Leopard. Sotchi cadenasse et l'emporte pour revenir à 6 points de son adversaire du jour qui tient la 8ème place.

Le Dynamo surclasse le Spartak dans le derby de Moscou, Bocharov blanchit avec 33 arrêts. Jaskin marque deux buts et trois points. Le club de la police repasse troisième.

Le Lokomotiv fait démonstration de sa force de frappe en balayant Helsinki pour une quatrième victoire de rang. Le match commence à toute allure, Kovalenko ouvre le score après deux minutes de jeu, Da Costa double la marque une minute plus tard. Sur un powerplay au tiers médiant, Da Costa marque une deuxième fois, creusant l'avantage. Les Jokerit à la dérive écopent d'un 5+20 en fin de match, Nakladal et Kronwall alourdissent le score sur la supériorité numérique. Lazushin blanchit avec 18 arrêts.

Le Torpedo repasse septième en corrigeant Tcherepovets. Dans un match bien maîtrisé les locaux font la différence au deuxième tiers avec trois buts inscrits. Barantsev signe un doublé, Lindbäck blanchit avec 22 arrêts.



KHL L'Avtomobilist de Dawes domine le Metallurg de Mozyakin

L'Avtomobilist remporte de justesse le derby face à Magnitogorsk. Une boulette du portier visiteur permet au Metallurg d'ouvrir le score mais Vasilievsky égalise à la mi-tiers d'un lancer lointain. Magnitka revient fort au deuxième tiers et Rasmussen dans le cercle gauche remet son équipe devant. L'Avto s'accroche et une déviation d'Holland permet l'égalisation. le dernier tiers est disputé, à deux minutes du terme, Macek en solitaire déjoue Demchenko qui se rate complètement. MMK force pour revenir, mais il est trop tard. Ekaterinbourg conforte sa quatrième place.

Kazan s'impose logiquement à domicile contre Riga grâce à des buts de Zaripov et Galimov. Raiderborn n'a eu besoin que de 16 arrêts pour blanchir.

Nur-Sultan remporte le match au sommet de la journée face à Omsk. Le match démarre mal pour les visiteurs lorsque Klinkhammer, écope d'un 5+20 pour une violente charge contre la bande. Gurkov et Panyukov marquent tous deux en powerplay pour donner une confortable avance aux Kazakhs à la pause. Dès la reprise, le Barys marque une troisième fois. Les Eperviers débloquent enfin leur compteur mais dans la foulée, Akolzin redonne le large à son équipe. Une grosse fin de tiers des Sibériens permet à Semyonov et à Shumakov de marquer et de permettre de recoller au score. Omsk mitraille durant tout le dernier vingt, mais ne peut égaliser. Nur-Sultan, se rapproche de son adversaire du jour, 2e au classement.

Le Sibir continue de prendre des points importants en vue des playoffs et maintient la cinquième place après un succès contre Minsk. Les locaux menaient 3-0 à la mi-match grâce à un doublé de Romantsev. Les Biélorusses reviennent fort en dernier vingt mais ne peuvent égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Brooks Macek (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Stéphane Da Costa (Lokomotiv Iaroslavl)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Minsk : 3-2- Omsk : 4-3Magnitogorsk -: 2-3- Riga : 2-0- Helsinki : 5-0- Tcherepovets : 5-0- Podolsk : 5-4Spartak Moscou -: 0-4s'offre une belle remontée face auet une deuxième victoire de suite à domicile. Podolsk domine du casque et des épaules le premier vingt,etdonnent un confortable avantage aux banlieusards avant la première sirène. Profitant d'un powerplay dès l'entame,débloque le compteur local. Le capitaine visiteur,marque une seconde fois pour redonner deux longueurs d'avance aux siens. La course poursuite s'engage,recolle au score maisen powerplay éloigne encore les visiteurs.Sotchi hausse le ton au deuxième tiers,marque une seconde fois avant qu'en solitaire égalise à 4 secondes de la deuxième sirène. En supériorité numériquedonne pour la première fois de la partie l'avantage au Leopard. Sotchi cadenasse et l'emporte pour revenir à 6 points de son adversaire du jour qui tient la 8ème place.Lesurclasse ledans le derby de Moscou,blanchit avec 33 arrêts. Jaskin marque deux buts et trois points. Le club de la police repasse troisième.Lefait démonstration de sa force de frappe en balayantpour une quatrième victoire de rang. Le match commence à toute allure,ouvre le score après deux minutes de jeu,double la marque une minute plus tard. Sur un powerplay au tiers médiant,marque une deuxième fois, creusant l'avantage. Les Jokerit à la dérive écopent d'un 5+20 en fin de match,etalourdissent le score sur la supériorité numérique.blanchit avec 18 arrêts.Lerepasse septième en corrigeant. Dans un match bien maîtrisé les locaux font la différence au deuxième tiers avec trois buts inscrits.signe un doublé,blanchit avec 22 arrêts.L'remporte de justesse le derby face à. Une boulette du portier visiteur permet au Metallurg d'ouvrir le score maiségalise à la mi-tiers d'un lancer lointain. Magnitka revient fort au deuxième tiers etdans le cercle gauche remet son équipe devant. L'Avto s'accroche et une déviation d'permet l'égalisation. le dernier tiers est disputé, à deux minutes du terme,en solitaire déjouequi se rate complètement. MMK force pour revenir, mais il est trop tard. Ekaterinbourg conforte sa quatrième place.s'impose logiquement à domicile contregrâce à des buts deetn'a eu besoin que de 16 arrêts pour blanchir.remporte le match au sommet de la journée face à. Le match démarre mal pour les visiteurs lorsque, écope d'un 5+20 pour une violente charge contre la bande.etmarquent tous deux en powerplay pour donner une confortable avance aux Kazakhs à la pause. Dès la reprise, le Barys marque une troisième fois. Les Eperviers débloquent enfin leur compteur mais dans la foulée,redonne le large à son équipe. Une grosse fin de tiers des Sibériens permet àet àde marquer et de permettre de recoller au score. Omsk mitraille durant tout le dernier vingt, mais ne peut égaliser. Nur-Sultan, se rapproche de son adversaire du jour, 2e au classement.Lecontinue de prendre des points importants en vue des playoffs et maintient la cinquième place après un succès contre. Les locaux menaient 3-0 à la mi-match grâce à un doublé de. Les Biélorusses reviennent fort en dernier vingt mais ne peuvent égaliser.*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)** : Brooks Macek (Avtomobilist Ekaterinbourg)* : Stéphane Da Costa (Lokomotiv Iaroslavl)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo