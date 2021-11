Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Tout neuf Le Severstal aligne une neuvième victoire d'affilée en surclassant le leader. Minsk se relance en milieu de tableau. A l'Est, Kazan remporte une bonne victoire tandis que le Sibir repasse 7e Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/11/2021 à 06:00 Tweeter

Kazan - Ekaterinbourg : 5-4

Tcherepovets - Magnitogorsk : 5-2

Spartak Moscou - Minsk : 3-4 ap

Beijing - Novossibirsk : 1-3



KHL Le Severstal gagne une 9e fois de suite et passe 3e

Le Severstal reste sur huit victoires consécutives mais reçoit l'ogre Magnitogorsk qui a toutefois été vaincu lors de son dernier match. En infériorité les locaux frappent déjà, Vovchenko récupère il lance Kodola qui part seul et gagne son duel. Peu après, les sidérurgistes doublent la mise exactement sur le même but, Vovchenko intercepte une passe et sert Kodola qui seul en break marque encore. Vovchenko continue son show, cette fois il score en frappant comme une brute de la bleue. Zagidulin est chassé du filet ouralien, remplacé par Olkinuora, mais la grinta de Tcherepovets continue. Nättinen emporte tout le monde et sert un caviar au second poteau pour Rooba qui pousse au fond. Dès la reprise, Minulin débloque enfin le compteur visiteur d'un slap de la bleue. 21 secondes plus tard la fusée Zernov contourne la cage et glisse au fond. Shostak quitte la cage locale, remplacé par Shugayev. Magnitogorsk canonne tout le reste du match mais ne peu déjouer le portier de Tcherepovets. Liska conclut dans la cage vide. Le Severstal aligne une neuvième victoire consécutive et passe troisième à l'Ouest. Deuxième revers de suite pour MMK, du jamais vu cette saison.

Minsk qui reste sur trois revers de suite dont deux cartons espère rebondir face au Spartak qui pourrait passer devant en cas de victoire. Il ne faut pas deux minutes aux Biélorusses pour ouvrir la marque par Alistrov. Profitant d'un powerplay en fin de période, Virtanen égalise. Par deux fois les bisons repassent devant, mais par deux fois les locaux égalisent. Il faut disputer une prolongation, mais elle ne dure que 24 secondes. Beck récupère et contre, il sert Tedenby au deuxième poteau qui donne la victoire aux visiteurs qui repassent sixièmes.



KHL Le Sibir domine Beijing et retrouve la septième place

Beijing reste sur deux victoires consécutives, il tente la passe de trois face au Sibir toujours à la lutte pour les places au chaud. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena pour cette rencontre, Sharov slalome entre quatre joueurs et fusille Smith sur le premier lancer de la partie pour ouvrir le score après douze secondes de jeu. L'excellent début de match des Sibériens se poursuit, Litovchenko dévie au fond le lancer de Pyanov après à peine plus de trois minutes de jeu. La partie s'équilibre et les deux équipes se neutralisent jusqu'au début du dernier vingt. Shore dans l'angle remet plein axe pour Kruchinin qui alourdit la marque. Une supériorité numérique permet à Kunlun de débloquer le compteur, Fram slape de la bleue et fait trembler les filets. NSK tient son avance jusqu'au bout. Une nouvelle victoire qui permet au Sibir de s'emparer de nouveau de la septième place orientale.

Kazan qui lutte pour raccrocher le podium reçoit Ekaterinbourg qui patine en milieu de tableau à l'approche de la trêve. Les deux équipes se tiennent au coude à coude durant plus de quarante minutes. Un doublé de Weal d'un côté et de Macek de l'autre ne permettent pas de se départager. L'Avtomobilist accélère en fin de match et prend les devants, mais il ne parvient pas à tenir. Jordan Weal continue son show, il complète le hat-trick et égalise, puis il marque son quatrième but dans la foulée pour donner la victoire à l'Ak Bars.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jordan Weal (Ak Bars Kazan)

** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

*** : Jordan Weal (Ak Bars Kazan)

** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

* : Malte Stromwäll (Dinamo Minsk)











