Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un de plus et un de moins Le Barys se qualifie pour les playoffs alors que dans l'autre conférence Riga est éliminé. L'Avtomobilist gagne péniblement, le Traktor reste en vie. A l'Ouest le SKA, les Jokerit et le Dynamo l'emportent en haut de tableau. le Lokomotiv assure sa place tandis que Sotchi garde espoir Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Nijnekamsk : 2-1

Ekaterinbourg - Minsk : 6-5 ap

Magnitogorsk - Helsinki : 3-4 ap

Tchelyabinsk - Pékin : 3-1

Iaroslavl - Nijni Novgorod : 5-0

Dynamo Moscou - Riga : 5-2

Saint-Pétersbourg - Omsk : 1-0 ap

Sotchi - Tcherepovets : 3-0



hcbarys.kz Le Barys domine Nijnekamsk et se qualifie pour les playoffs

Le Barys s'impose sur un petit score à domicile face à Nijnekamsk qui continue de faire du surplace. Mais cette victoire suffit à composter le billet pour les playoffs 2020. Dietz avait ouvert le score avant une égalisation au début du dernier tiers. Sagadeev marque finalement le but victorieux sur une bonne récupération dans le coin de la cage.

L'Avtomobilist a peiné pour l'emporter à domicile face à Minsk, si les locaux ont fait la course en tête ils ont à chaque fois été rejoins. Notamment au dernier tiers grâce à un doublé de Stefanovitch. En prolongation, Golychev marque son deuxième but du match pour donner la victoire aux siens sur une assistance de Datsyuk, sa deuxième de la partie.

Le Traktor sauve sa peau d'une élimination en remportant une bonne victoire contre Pékin qui doute. Deux points de Hyka ont permis à Tchelyabinsk de prendre deux nouveaux points important pour un très hypothétique remontée.



KHL Le Dynamo Moscou élimine Riga de la course aux playoffs

Le Dynamo Moscou assure sa quatrième place en s'imposant logiquement face à Riga. Dans cette bonne partie où la nette victoire ne s'est dessinée qu'au dernier tiers, Polygalov, Pulkkinen, Indrasis et Mironov marquent tous deux points. Nouvelle défaite qui fait plonger Riga dernier et leur retire mathématiquement tout espoir de participation aux playoffs.

Un très bon match malgré l'absence de but entre le SKA et Omsk. Finalement Tkachyov marque à 20 secondes de la fin de la prolongation pour offrir la victoire aux locaux. Samonov blanchit avec 20 arrêts.

Les Jokerit s'imposent sur le fil à Magnitogorsk. Pourtant ils menaient 2-0 après le premier tiers. Magnitka remonte progressivement la pente, égalise et Mozyakin donne même l'avantage avant la deuxième sirène. Jensen arrache l'égalisation dans les dernières minutes de jeu, le Danois Jensen remet le couvert en prolongation et scelle la victoire finlandaise.

Troisième victoire consécutive pour le Lokomotiv et avec la manière contre Nijni Novgorod en plein doute. Les locaux mènent déjà 3-0 après moins d'un quart d'heure. Puis 4-0 à la première sirène grâce notamment à deux buts de Polunin. Tkachyov marque à son tour pour porter l'addition à 5-0 au début du deuxième vingt, la messe est dite, le Torpedo ne revient plus et Konovalov blanchit avec 22 arrêts. Dans la partie Da Costa récolte deux assistances. Iaroslavl occupe plus que jamais la sixième place.

Sotchi conserve espoir en dominant nettement le Severstal dans le duel des poursuivants de la 8eme place. Strömwall marque deux buts, Rundblad deux assistances, Nalimov blanchit avec 33 arrêts. Sotchi reste à six longueurs des playoffs avec un match de retard, rien n'est perdu !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Niklas Jensen (Jokerit Helsinki)

** : Aleksandr Polunin (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Malte Strömwall (Leopard Sotchi) - Nijnekamsk : 2-1- Minsk : 6-5 apMagnitogorsk -: 3-4 ap- Pékin : 3-1- Nijni Novgorod : 5-0- Riga : 5-2- Omsk : 1-0 ap- Tcherepovets : 3-0Les'impose sur un petit score à domicile face àqui continue de faire du surplace. Mais cette victoire suffit à composter le billet pour les playoffs 2020.avait ouvert le score avant une égalisation au début du dernier tiers.marque finalement le but victorieux sur une bonne récupération dans le coin de la cage.L'a peiné pour l'emporter à domicile face à, si les locaux ont fait la course en tête ils ont à chaque fois été rejoins. Notamment au dernier tiers grâce à un doublé de. En prolongation,marque son deuxième but du match pour donner la victoire aux siens sur une assistance de, sa deuxième de la partie.Lesauve sa peau d'une élimination en remportant une bonne victoire contrequi doute. Deux points deont permis à Tchelyabinsk de prendre deux nouveaux points important pour un très hypothétique remontée.Leassure sa quatrième place en s'imposant logiquement face à. Dans cette bonne partie où la nette victoire ne s'est dessinée qu'au dernier tiers,etmarquent tous deux points. Nouvelle défaite qui fait plonger Riga dernier et leur retire mathématiquement tout espoir de participation aux playoffs.Un très bon match malgré l'absence de but entre leet. Finalementmarque à 20 secondes de la fin de la prolongation pour offrir la victoire aux locaux.blanchit avec 20 arrêts.Less'imposent sur le fil à. Pourtant ils menaient 2-0 après le premier tiers. Magnitka remonte progressivement la pente, égalise etdonne même l'avantage avant la deuxième sirène.arrache l'égalisation dans les dernières minutes de jeu, le Danoisremet le couvert en prolongation et scelle la victoire finlandaise.Troisième victoire consécutive pour leet avec la manière contreen plein doute. Les locaux mènent déjà 3-0 après moins d'un quart d'heure. Puis 4-0 à la première sirène grâce notamment à deux buts demarque à son tour pour porter l'addition à 5-0 au début du deuxième vingt, la messe est dite, le Torpedo ne revient plus etblanchit avec 22 arrêts. Dans la partierécolte deux assistances. Iaroslavl occupe plus que jamais la sixième place.conserve espoir en dominant nettement ledans le duel des poursuivants de la 8eme place.marque deux buts,deux assistances,blanchit avec 33 arrêts. Sotchi reste à six longueurs des playoffs avec un match de retard, rien n'est perdu !*** : Niklas Jensen (Jokerit Helsinki)** : Aleksandr Polunin (Lokomotiv Iaroslavl)* : Malte Strömwall (Leopard Sotchi) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo