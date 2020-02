Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un final haletant Le Vityaz s'empare de la sixième place sur le fil. Le CSKA remporte la saison régulière, Minsk et le Traktor terminent sur une bonne note tandis que l'Avtomobilist impressionne Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2020 à 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Magnitogorsk : 2-1

Minsk - Dynamo Moscou : 4-3

Kazan - Ekaterinbourg : 0-3

Podolsk - Iaroslavl : 5-4 TAB

CSKA Moscou - Sotchi : 6-0



KHL Le Vityaz domine le Lokomotiv et finit septième

Le Vityaz recevait Iaroslavl et en cas de succès pouvait terminer septième. Les locaux démarrent bien et mènent 2-0 à l'entame du deuxième tiers. Le Lokomotiv fait l'effort et égalise mais Lajunen marque son deuxième but du soir en powerplay et remet les banlieusards devant juste avant la sirène. Podolsk double son avantage dès le coup d'envoi du dernier tiers, Iaro revient au score et Belyaev arrache l'égalisation dans les derniers instants. Aux tirs au but, Grebenchtchikov déjà buteur dans le match donne la victoire et la 7e place aux siens.

Le CSKA remporte la saison régulière en écrasant Sotchi qui semble avoir déjà jetté l'éponge. Grigorenko, Slepychev, Tolchinsky, Popov et Kaprizov ont tous marqué deux points. Sorokin blanchit avec 16 arrêts.

Le Dynamo Moscou pouvait terminer troisième en cas de victoire à Minsk, dernier. Le premier tiers démarre à toute allure et mène 3-1. Un hat-trick d'Andreï Kostitsyn permet aux Biélorusses d'égaliser. Pavlovitch donne l'avantage avant la deuxième sirène, puis le score ne bouge plus. Nouveau camouflet pour le Dynamo qui bégaille à l'entrée dans les playoffs.



L'Avtomobilist écrase Kazan et reprend un bol de confiance avant les séries, l'Ak Bars échoue lui à remporter la saison régulière. Dawes inscrit encore deux points pour parfaire son excellent bilan. Le jeune Galkin blanchit avec 43 arrêts, de bonne augure pour compenser la blessure du titulaire.

Le Traktor termine la saison sur une bonne victoire dans le derby face à Magnitogorsk, qui continue de décevoir et d'inquiéter à l'aube des playoffs. Grâce à ce succès, Tchelyabinsk ne termine pas dernier, maigre consolation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ville Lajunen (Vityaz Podolsk)

** : Andreï Kostitsyn (Dinamo Minsk)

* : Vladimir Galkin (Avtomobilist Ekaterinbourg)



