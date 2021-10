Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Vent d'Orient L'Admiral, l'Amur et Kunlun dominent des adversaires d'Occident. Le Traktor reste sur le podium grâce à un bon succès Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/10/2021 à 06:00 Tweeter

Vladivostok - Nijni Novgorod : 2-1

Khabarovsk - Riga : 3-2 TAB

Tchelyabinsk - Omsk : 4-3

Beijing - Podolsk : 4-2



hcadmiral.ru L'Admiral Vladivostok s'impose à domicile

L'Admiral après deux dernières sorties très décevantes retrouvait sa rade pour y affronter le Torpedo en déplacement oriental. Le premier tiers est musclé, les fautes pleuvent mais malgré de nombreux powerplay le score ne bouge pas. La partie reste très disputée au tiers médiant, mais cette fois ce sont les visiteurs qui sont plus incisifs. Cependant le score reste toujours vierge après quarante minutes. Au début du dernier tiers les marins prennent l'avantage, de la bleue Khamidullin ouvre le score d'un slap puissant. Mais Vladivostok est rattrapé par sa désagréable habitude d'indiscipline, à cinq contre trois, Lennström égalise logiquement. La partie est agréable et le jeu ouvert. Manukyan entre en zone, il transmet une passe lumineuse dans l'angle opposée à Gareyev qui prend la défense à défaut, fonce au but et gagne son duel. Le Torpedo repart mais Serebryakov maintient la porte fermée à double tour. L'Admiral retrouve le succès et se rapproche un peu des bonnes places.

Le Traktor conforte sa troisième place grâce à une victoire serrée mais précieuse contre Omsk. Le powerplay ouralien marche fort et Byvaltsev et Pulkkinen marquent dans cette situation. Le champion en titre marque deux fois de suite pour égaliser au début du deuxième tiers. Les locaux dominent et reprennent le large à 4-2 après quarante minutes. Une bourde du portier local permet à Tolchinsky de récupérer la rondelle et de servir Yakupov dans l'axe qui permet aux Sibériens de recoller. L'Avangard force mais sans parvenir à égaliser.

L'Amur aligne une deuxième victoire de suite à domicile en disposant assez difficilement de Riga. Au tiers médiant les tigres prennent les devants grâce à Lyubimov et Gorshkov. Les Lettons reviennent vite grâce à Zile, puis égalisent par Jelisejevs au début du dernier tiers. L'Amur domine la fin du match mais sans repasser devant, en prolongation Khabarovsk est sur tous les coups et Gorshkov finit par marquer, l'arbitre refuse le but pour un hors-jeu pas très évident. La partie trouve son épilogue aux tirs au but, Jelisejevs et Darzins marquent, Lenc aussi. A l'ultime tentative Galuzin égalise. Lenc marque une deuxième fois, Jelisejevs échoue sur Alikin, Khabarovsk l'emporte et n'est plus qu'à un point du huitième rang.

Beijing confirme ses deux derniers bons matchs en s'imposant contre le Vityaz. Après un premier tiers sans but, les Chinois prennent les devants grâce à un doublé de Parker Foo qui comptabilise 4 points dans cette partie. Podolsk égalise au début du troisième acte mais Spencer Foo remet son équipe devant avant qu'un but en cage vide ne scelle la partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Teemu Pulkkinen (Traktor Tchelyabinsk)

** : Teemu Pulkkinen (Traktor Tchelyabinsk)

* : Aleksandr Gorshkov (Amur Khabarovsk)











