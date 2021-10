Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Vert à moitié plein Kazan blanchit Oufa dans le derby des verts. Magnitogorsk reste en tête. A l'Ouest, le SKA, le Spartak et Minsk continuent de se suivre, le Lokomotiv revient dans le bon sens Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/10/2021 à 06:00 Tweeter

Kazan - Oufa : 2-0

Iaroslavl - Nur-Sultan : 4-3

Dynamo Moscou - Magnitogorsk : 2-4

Saint-Pétersbourg - Nijnekamsk : 2-0

Spartak Moscou - Tcherepovets : 2-0

Sotchi - Minsk : 3-7



KHL Kazan domine Oufa dans le derby des Verts

Kazan remporte le derby des Verts contre Oufa à domicile. Galimov marque l'unique but de la partie, malgré la domination des visiteurs, ils ne peuvent battre Bobkov qui blanchit avec 27 arrêts. Burmistrov conclut dans la cage vide. L'Ak Bars recolle à la troisième place et même à son adversaire du soir.

Du coup Magnitogorsk s'échape en tête de la conférence grâce à un excellent succès chez le leader de l'autre conférence, le Dynamo Moscou. C'est Goldobin le héros de la rencontre avec un tour du chapeau et quatre points ! Malgré un doublé de Klinkhammer, les policiers doivent s'incliner à domicile.



ska.ru Marchenko et le SKA dominent Nijnekamsk

Le SKA s'impose difficilement face à Nijnekamsk grâce à un but de Marchenko, et une dernière réalisation en cage vide. Johansson blanchit avec 27 arrêts. Saint-Pétersbourg conforte sa troisième place en embuscade.

Le Spartak reste au contact en dominant Tcherepovets logiquement. Shirokov et Virtanen ont marqué tandis que Krasikov repoussait les 23 tirs adverses pour blanchir.

Minsk reste dans le bon wagon en s'imposant très largement à Sotchi grâce à un festival offensif. Varfolomeyev et Kempe marquent un doublé. Beck, Graovac, Lindhölm, Voronin, Bengtsson et Shinkevitch comptent également deux points.

Le Lokomotiv poursuit sa remontée au général et s'empare de la septième place grâce à un succès étriqué contre Nur-Sultan. Les Kazakhs démarrent bien et mènent 2-0 avant que les locaux ne se relancent et n'égalisent avant la deuxième sirène. Chaque équipe marque un but dans le tiers médiant. En fin de partie, Polunin marque son deuxième but du match pour assurer la victoire des cheminots.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Goldobin (Metallurg Magnitogorsk)

** : Aleksandr Polunin (Lokomotiv Iaroslavl)

*** : Nikolaï Goldobin (Metallurg Magnitogorsk)

** : Aleksandr Polunin (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Igor Bobkov (Ak Bars Kazan)











