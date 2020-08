Suisse - Divers Hockey sur glace - La préparation sur Hockeyfanradio Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 04/08/2020 à 10:00 Tweeter PARTENARIAT AVEC HOCKEYFANRADIO.CH Dans le cadre du Dans le cadre du partenariat avec la webradio suisse , la rédaction vous informe que vous pouvez retrouver dès le 7 août, certains matchs de la préparation estivale



6 août, 20h00, Hockey Huttwil - SC Langenthal, à Schwarzenbach (en allemand)



7 août, 20h00, HC Düdingen Bulls - Gottéron Young Dragons U20 à Düdingen (en français)



14 août, 19h00, HC La Chaux-de-Fonds - HC Bienne à Fleurier (en français) - sous réserve de modification



20 août, 20h00, HC Ajoie - HC Sierre aux Hockeyades (Le Sentier) (en français) - sous réserve de modification



21 août, 20h00, Genève-Servette HC - SC Bern aux Hockeyades (Le Sentier) (en français et allemand) - sous réserve de modification



La diffusion live débute 15 minutes avant l'horaire du match, sur http://www.hockeyfanradio.ch/











