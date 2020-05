Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Lausanne (Lausanne HC) Hockey sur glace - Lausanne change de main Le club de la capitale vaudoise a de nouveaux investisseurs, c'est ce qu'il a annonc ce matin par voie de communiqu et en confrence de presse. Source : Lausanne HC Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 27/05/2020 10:03 Tweeter Yves Seira (archives) Christoph Bertschy and co ont de nouveaux actionnaires Le club de la capitale vaudoise a de nouveaux investisseurs, c'est ce qu'il a annoncé ce matin par voie de communiqué et en conférence de presse.



Ce changement était attendu par les fans du LHC et beaucoup de noms ont circulé durant ces dernières semaines. Ce sont finalement Messieurs Petr Svoboda (plus de 1'000 matchs en LNH avec Montréal, Buffalo, Philadelphie et Tampa Bay), Zdenek Bakala (homme d'affaire tchéco-américain actif dans les médias et l'immobilier, résident vaudois) et Gregory Finger (plus de trente ans d'activité dans les domaines du web et des technologies de l'information et résident vaudois) qui tiendront les rennes du Lausanne Hockey Club.



Dans son communiqué, le CEO Sacha Weibel précise: « Les nouveaux investisseurs n’ont pas hésité malgré la période difficile que le monde traverse. Ils croient en cette région, ils veulent renforcer les atouts de notre communauté, ils partagent notre vision et nos valeurs. Je veux aussi remercier Petr Svoboda pour l’énorme travail accompli pour que ce projet soit mené à bien. Au-delà des turbulences actuelles que nous devons affronter, nous voulons être un acteur dynamique et novateur dans les réformes nécessaires pour que notre sport populaire assure sa pérennité et sa stabilité économique. »



