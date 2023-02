Hockey Mineur Hockey sur glace - Le HC 74 dispute son Winter Classic Ce jeudi 2 février, le HC 74 a disputé son traditionnel Winter Classic sur la patinoire extérieure de la patinoire des Houches, dans la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Source : HC 74 Alexandre JUILLET Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2023 à 09:06 Tweeter



Rendez-vous était donné au Coliseum des Houches, portant également le nom d’un célèbre marque de bière que nous tairons dans cette news !



C’est donc à la tombée de la nuit et sous les Aiguilles de Chamonix que s’est disputé ce Classic, sous la forme d’un tournoi en extérieur opposant 3 équipes du HC 74 (U17/U20) de 18h30 à 20h !

Alexandre JUILLET

Organisé par le Hockey Club des Houches et son Président « Tito » Bochatay, également dirigeant du HC 74 (dont nous avions présenté la belle légende familiale dans une précédente chronique signée Tristan Alric), l’évènement, devenu un incontournable de la saison hivernale, a offert un très beau moment de partage et de cohésion au groupe, avant de belles échéances à venir pour les jeunes espoirs haut-savoyards !



La « Boyachu Cup » est revenue à l’équipe bleue emmenée par le coach Wikström lui-même, très solide en finale du tournoi !

Alexandre JUILLET

Cette soirée s'est conclue par un repas typiquement montagnard, une raclette, et par quelques belles anecdotes de carrières contées par des noms bien connus du hockey français, présentes ce jeudi soir aux Houches, Patrick Alotto, Christian Pouget, Bruno Margerit ou Kim Wikström (coach des moins de 20 ans) !











