Transferts 2021/2022 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Une 13ème saison à Rouen Hockey sur glace : transfert Magnus saison 2021/2022 - Rouen Source : Communiqué de Rouen La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 02/07/2021 à 12:01 Tweeter



Communiqué du club



13ème saison en jaune et noir pour l’attaquant natif de Mont-Saint-Aignan et formé à Rouen Loïc Lamperier ! Nul doute que l’homme aux 369 points en Ligue Magnus avec le maillot des Dragons restera un cadre important de l’effectif. 13ème saison en jaune et noir pour l’attaquant natif de Mont-Saint-Aignan et formé à Rouen! Nul doute que l’homme aux 369 points en Ligue Magnus avec le maillot des Dragons restera un cadre important de l’effectif. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur