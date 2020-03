Transferts 2020/2021 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Le staff dévoilé à Rouen Hockey sur glace : transfert magnus - Rouen Source : Le site internet du club S. L. Posté par Hockey Hebdo le 27/03/2020 à 10:32 Tweeter Communiqué du club.



Le staff sportif qui dirigait l'équipe des Dragons de Rouen ces dernières saison a été reconduit. Fabrice LHENRY reste à la tête de l'équipe en tant que coach principal pour la sixième saison consécutive.À son palmarès 2 Ligue Magnus, 1 Coupe de France et 1 Continental Cup. On se rappellera également qu'il reste le 1er entraineur à avoir mené une équipe française en 1/8ème de finale de la très prestigieuse Champions Hockey League en 2019.Comme depuis sa prise de fonction il sera assisté par Ari SALO . Le stratège finlandais restera également à la tête de l'équipe U20 des Dragons de Rouen. Romain FARRUGGIA , qui vient de mener Matija Pintaric vers un doublé de meilleur portier de la ligue (2019-2020), conservera également ses fonctions d'entraineur des gardiens.Enfin c'est désormais officiel Marc-André THINEL rejoindra le staff sportif des Dragons de Rouen. L'homme de presque tous les records sous les couleurs jaunes et noires en tant que joueur, apportera donc désormais toute son expertise à l'équipe dans un rôle qui reste encore à affiner.











