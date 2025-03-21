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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Programme 1/4 Play-offs - 23 Mars 2026
 
Résultats des Play-offs - Match5 et PROGRAMME Match6 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2026 à 07:54



 

MATCH 5 - Samedi 21 mars 2026
 


 
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h00 Rouen Amiens 8 - 1 (1-1 4-0 3-0)
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h00 Grenoble Briançon 5 - 1 (0-1 2-0 2-0)
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h00 Angers Nice 3 - 4 (1-1 2-3 0-0)
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h15 Bordeaux Marseille 2 - 1 (0-1 2-0 0-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 6 - Lundi 23 mars 2026
 
 
 
Play-Off - 1/4 finale  Lundi 23/03/2025 - 20h00 Amiens Rouen 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Lundi 23/03/2025 - 20h00 Nice Angers 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7     Evol M1 M2 M3 M4 M5    
Rouen 3 5 1 4 2 8 0 0 Grenoble 4 3 3* 3 6 5    
Amiens 2 0 2** 0 4 1 0 0 Briançon 1 0 2 6 0 1    
Rouen mène 3 à 2 dans la série Grenoble gagne 4 à 1 la série
   
Angers 3 3 2 3 2 3 0 0 Bordeaux 4 3** 3 4* 1 2    
Nice 2 2 0 0 3* 4 0 0   Marseille 1 2 0 3 2 1    
Angers mène 3 à 2 dans la série   Bordeaux gagne 4 à 1 la série

* Prolongation - ** TaB

 
​CALENDRIER
  • Vendredi 13 mars
  • Samedi 14 mars
  • Mardi 17 mars
  • Mercredi 18 mars
  • Samedi 21 mars
  • Lundi 23 mars
  • Mercredi 25 mars
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Programme 1/4 Play-offs - 23 Mars 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
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