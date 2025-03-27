

MATCH 1- Vendredi 27 mars 2026



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MATCH 2 - Samedi 28 mars 2026



Play-Off - 1/2 finale Samedi 28/03/2025 - 20h00 Rouen Bordeaux 0 - 0 Play-Off - 1/2 finale Samedi 28/03/2025 - 20h15 Grenoble Angers 0 - 0

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 0 1 0 0 0 0 0 0 Grenoble 1 3 0 0 0 0 0 0 Bordeaux 1 4 0 0 0 0 0 0 Angers 0 1 0 0 0 0 0 0 Bordeaux mène 1 à 0 dans la série Grenoble mène 1 à 0 dans la série

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