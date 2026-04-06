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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - RÃ©sultat 1/2 Play-offs - Match 6 du 06 Avril 2026
RÃ©sultat des Play-offs - Match 6 des 1/2 finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo
le 06/04/2026 à 07:00
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MATCH 6 - Lundi 06 Avril 2026
Play-Off - 1/2 finale
Lundi 06/04/2026 - 20h30
Angers
Grenoble
7 - 4
(3-1 1-1 3-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
---
---
---
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Rouen
0
1
3
0
3
Grenoble
3
3
4
0
2
3
4
0
Bordeaux
2
4
5
1**
4
Angers
3
1
1
1
3
1
7
0
Bordeaux gagne la série 4 à 0
Angers et Grenoble 3 à 3 dans la série
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars
Mardi 31 mars
Mercredi 01 avril
Samedi 04 avril
Lundi 06 avril
Mercredi 08 avril
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