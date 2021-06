Transferts 2021/2022 Hockey sur glace - LM : Recap transferts du lundi 28 juin 2021 Hockey sur glace : transfert la ligue MAGNUS saison 2021/2022 Source : Mdia Sports Loisirs / Infos clubs La rdaction Post par Hockey Hebdo le 28/06/2021 20:15 Tweeter

Gap :​ Vous voulez une bonne nouvelle pour terminer le week-end ? Julian JUNCA re-signe chez Les Rapaces pour la saison prochaine ! Auteur d'une trés belle année au sein de l'équipe, il sera à nouveau un atout majeur de l'effectif Cergy : Tuukka RAJAMAKI et nous arrive de Finlande. Après avoir évolué dans son pays natal, Tuukka a découvert la ligue polonaise, autrichienne et française où il a évolué chez les Aigles de Nice (saison 18/19). Le nouvel attaquant des verts et rouges se prénommeet nous arrive de Finlande. Après avoir évolué dans son pays natal, Tuukka a découvert la ligue polonaise, autrichienne et française où il a évolué chez les Aigles de Nice (saison 18/19). Rouen : Prolongation chez les dragons du défenseur international Florian CHAKIACHIVILI Pour connaître l'évolution du recrutement club par club, cliquer ci dessous...

Amiens Angers Anglet Bordeaux Briançon Cergy-Pontoise

Chamonix /Mont Blanc Gap Grenoble Mulhouse Nice Rouen

