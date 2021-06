Transferts 2021/2022 Hockey sur glace - LM : Recap transferts du lundi 7 juin 2021 Hockey sur glace : transfert la ligue MAGNUS saison 2021/2022 Source : Mdia Sports Loisirs La rdaction Post par Hockey Hebdo le 07/06/2021 21:30 Tweeter Briançon : " Jan BROZ sera le dernier rempart des Diables Rouges de BRIANCON. Agé de 24 ans, Jan va quitter, cet été, sa tchèquie natale pour la cité VAUBAN. Malgré son jeune age, il possède déjà une solide expérience en Championnat Tchèque 2, puisqu'il comptabilise 91 matchs avec un pourcentage d'arrêt de 0.922. Travailleur, Jan est aussi un gardien agile, vif et agressif dans sa cage. "

Nice : Mikael KURONEN ! L’attaquant finlandais de 29 ans évoluait en Pologne au GKS Katowice. Il rejoint l’es Aigles pour la saison prochaine. La nouvelle recrue de ce mercato estival est! L’attaquant finlandais de 29 ans évoluait en Pologne au GKS Katowice. Il rejoint l’es Aigles pour la saison prochaine.

Départ : Antonin DUSEK ne fera plus partie des Aigles la saison prochaine

Cergy Pontoise : Patrick MUNSON, en provenance des Diables rouges de Briançon rejoint les verts et rouges pour leur nouvelle saison en Synerglace Ligue Magnus Le portier américain d’un mètre 88,, en provenance des Diables rouges de Briançon rejoint les verts et rouges pour leur nouvelle saison en Synerglace Ligue Magnus

Grenoble : Les brûleurs de loups de Grenoble annoncent l'arrivée du défenseur finlandais Jere ROUHIAINEN, en provenance de Tappara en Liiga.

Bordeaux : L'attaquant canadien Gabriel DESJARDINS quitte les Boxers de Bordeaux.

Chamonix : Le solide défenseur tchèque Tomas KUDELKA signe en faveur des pionniers pour la prochaine saison en provenance du VHK Vsetin Pour connaître l'évolution du recrutement club par club, cliquer ci dessous...

Amiens Angers Anglet Bordeaux Briançon Cergy-Pontoise

Chamonix /Mont Blanc Gap Grenoble Mulhouse Nice Rouen

Si vous désirez communiquer sur vos transferts , vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante : redaction@hockeyhebdo.com © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.













trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur