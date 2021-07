Transferts 2021/2022 Hockey sur glace - LM : Recap transferts du mardi 6 juillet 2021 Hockey sur glace : transfert la ligue MAGNUS saison 2021/2022 Source : Mdia Sports Loisirs / Infos clubs La rdaction Post par Hockey Hebdo le 06/07/2021 20:30 Tweeter

Gap Julien CORREIA re-signe avec les Rapaces pour la saison prochaine. L'attaquant françaisre-signe avec les Rapaces pour la saison prochaine. Rouen Bienvenue à Kelsey TESSIER dans l’effectif 2021-2022 des Dragons de Rouen !! Ce centre canadien de 31 ans, passé notamment par la AHL, la Liiga, la SHL ou encore l’EBEL, évoluait l’année passée en DEL2 où il a inscrit 49 points (20b., 29a.) en autant de matchs joués. Joueur complet, gros travailleur et bon dans les deux sens de la glace, il apportera toute son intensité à l’offensive jaune et noire.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous sommes très heureux d'annoncer la signature du défenseur canadien Marc-André DORION !! Ce défenseur complet, excellent passeur et doté d'une belle vision du jeu débarquera sur les bords de Seine après 9 solides saisons en 1ère division autrichienne où il aura inscrit 297 points dont 260 assistances en 518 matchs. Chamonix " Chamonix annonce l'arrivée d'un nouveau joueur ! Natif de Karlstad en Suède, Emil BEJMO est désormais un Pionnier de Chamonix ! Agé de 31 ans, cet attaquant d'1,80m pour 77 kgs est un joueur d'expérience, doté d'un excellent patinage et d'un QI hockey particulièrement apprécié par ses anciens coachs. Il dispose d'une belle lecture de jeu et d'une éthique remarquée par l'ensemble des formations par lesquelles il est passé." Amiens À 29 ans, Aziz BAAZZI enchaîne sa "deuxième" saison chez les Gothiques. Après une première aventure sous le maillot amiénois de 2011 à 2014, fort d'une expérience importante dans le championnat français et étranger avec plus de 400 matchs professionnels, international français depuis les catégories jeunes, il sera sans aucun doute un atout dans la défense des Gothiques !

