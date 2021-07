Transferts 2021/2022 Hockey sur glace - LM : Recap transferts du mercredi 21 juillet 2021 Hockey sur glace : transfert la ligue MAGNUS saison 2021/2022 Source : Mdia Sports Loisirs / Infos clubs La rdaction Post par Hockey Hebdo le 21/07/2021 21:00 Tweeter Angers Brennan SONNE ne sera pas le coach des Ducs d'Angers la saison prochaine. Il a en effet reçu une offre représentant une réelle opportunité qu'il ne peut refuser pour l'évolution de sa carrière. Avec le plus grand respect pour son professionnalisme et son dévouement lors des 4 dernières années au club, le président des Ducs d'Angers, Michael JURET, a accepté de libérer le coach canadien afin qu'il poursuive sa carrière dans un autre championnat. Michaël JURET, Président des Ducs d'Angers : "Je tiens tout d'abord à remercier Brennan pour tout ce qu'il a donné au club des Ducs d'Angers. Par ses compétences et son implication, Brennan a su s'imposer dans le club comme un grand professionnel, je n'ai aucun doute sur le grand avenir professionnel qui lui est promis. Son départ est un coup dur pour notre projet, mais ce n'est pas la première fois qu'un défi se présente à nous. Nous mettons tout en œuvre avec Simon LACROIX pour répondre à ce nouveau challenge et recherchons activement le remplaçant de Brennan. Nous avons d'ores et déjà eu l'occasion de nous entretenir avec plusieurs personnes et je suis persuadé que nous trouverons dans les prochains jours le coach qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, qui eux restent inchangés, à savoir le Top 3 de la Synerglace Ligue Magnus ."

Pour connaître l'évolution du recrutement club par club, cliquer ci dessous...

Amiens Angers Anglet Bordeaux Briançon Cergy-Pontoise

Chamonix /Mont Blanc Gap Grenoble Mulhouse Nice Rouen

