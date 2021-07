Transferts 2021/2022 Hockey sur glace - LM : Recap transferts du vendredi 30 juillet 2021 Hockey sur glace : transfert la ligue MAGNUS saison 2021/2022 Source : Mdia Sports Loisirs / Infos clubs La rdaction Post par Hockey Hebdo le 30/07/2021 20:30 Tweeter

Rouen " L’attaquant canadien David Gilbert rejoint les Dragons de Rouen ! Passé notamment par la AHL ou encore l’EBEL durant sa carrière, il évoluait ces 3 dernières saisons au HC Motor České Budějovice qui figurait en Tipsport extraliga (Rép. Tchèque) la saison passée, soit la 5ème meilleure ligue au monde. Toutefois cet attaquant polyvalent de 30 ans doté d’un gabarit solide (1m88 / 84 kgs) et d’un sens du but aiguisé ne découvrira pas pour autant la Synerglace Ligue Magnus puisqu’il avait évolué chez les Boxers de Bordeaux lors de la saison 2016-2017 marquant au passage 63 points (33b. / 30a.) en 53 matchs. " Angers Arrivé au club lors de la saison 2018/2019, notre attaquant international, Marius Serer, prolonge l'aventure en Anjou et portera les couleurs des Ducs d'Angers une quatrième saison consécutive ! Pour connaître l'évolution du recrutement club par club, cliquer ci dessous...

Amiens Angers Anglet Bordeaux Briançon Cergy-Pontoise

Chamonix /Mont Blanc Gap Grenoble Mulhouse Nice Rouen

Si vous désirez communiquer sur vos transferts , vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante : redaction@hockeyhebdo.com © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo