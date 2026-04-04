

MATCH 5 - Samedi 04 Avril 2026



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MATCH 4 - Lundi 06 Avril 2026



Play-Off - 1/2 finale Lundi 06/04/2026 - 20h30 Angers Grenoble 0 - 0

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 0 1 3 0 3 0 0 0 Grenoble 3 3 4 0 2 3 0 0 Bordeaux 2 4 5 1** 4 0 0 0 Angers 2 1 1 1 3 1 0 0 Bordeaux gagne la série 4 à 0 Grenoble mène 3 à 2 dans la série

​CALENDRIER

Vendredi 27 mars

Samedi 28 mars

Mardi 31 mars

Mercredi 01 avril

Samedi 04 avril

Lundi 06 avril

Mercredi 08 avril

mme