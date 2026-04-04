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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultat 1/2 Play-offs - 04 Avril & 06 Avril 2026
 
Résultat des Play-offs - Match5 et Match6 des 1/2 finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2026 à 08:00
mme


 

MATCH 5 - Samedi 04 Avril 2026
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Samedi 04/04/2026 - 20h15 Grenoble Angers 3 - 1 (1-0 1-1 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 4 - Lundi 06 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Lundi 06/04/2026 - 20h30 Angers Grenoble 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7     Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Rouen 0 1 3 0 3 0 0 0 Grenoble 3 3 4 0 2 3 0 0
Bordeaux 2 4 5 1** 4 0 0 0 Angers 2 1 1 1 3 1 0 0
Bordeaux gagne la série 4 à 0 Grenoble mène 3 à 2 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Vendredi 27 mars
  • Samedi 28 mars
  • Mardi 31 mars
  • Mercredi 01 avril
  • Samedi 04 avril
  • Lundi 06 avril
  • Mercredi 08 avril
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultat 1/2 Play-offs - 04 Avril & 06 Avril 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
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