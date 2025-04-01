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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 1/2 Play-offs - 31 Mars & 01 Avril 2026
Résultats des Play-offs - Match3 et Match4 des 1/2 finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 01/04/2026 à 23:09
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MATCH 3 - Mardi 31 Mars 2026
Play-Off - 1/2 finale
Mardi 31/03/2026 - 20h15
Bordeaux
Rouen
1 - 0
TaB
(0-0 0-0 0-0 1-0)
Play-Off - 1/2 finale
Mardi 31/03/2026 - 20h30
Angers
Grenoble
1 - 0
(0-0 1-0 0-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 4 - Mercredi 01 Avril 2026
Play-Off - 1/2 finale
Mercredi 01/04/2025 - 20h15
Bordeaux
Rouen
4 - 3
(2-1 0- 1 2-1)
Play-Off - 1/2 finale
Mercredi 01/04/2025 - 20h30
Angers
Grenoble
3 - 2
(0-0 3-1 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Rouen
0
1
3
0
3
0
0
0
Grenoble
2
3
4
0
2
0
0
0
Bordeaux
2
4
5
1**
4
0
0
0
Angers
2
1
1
1
3
0
0
0
Bordeaux gagne la série 4 à 0
Grenoble et Angers 2 à 2 dans la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars
Mardi 31 mars
Mercredi 01 avril
Samedi 04 avril
Lundi 06 avril
Mercredi 08 avril
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