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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 1/2 Play-offs - 31 Mars & 01 Avril 2026
 
Résultats des Play-offs - Match3 et Match4 des 1/2 finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2026 à 23:09



 

MATCH 3 - Mardi 31 Mars 2026
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Mardi 31/03/2026 - 20h15 Bordeaux Rouen 1 - 0 TaB (0-0 0-0 0-0 1-0)
Play-Off - 1/2 finale  Mardi 31/03/2026 - 20h30 Angers Grenoble 1 - 0 (0-0 1-0 0-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 4 - Mercredi 01 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Mercredi 01/04/2025 - 20h15 Bordeaux Rouen 4 - 3 (2-1 0- 1 2-1)
Play-Off - 1/2 finale  Mercredi 01/04/2025 - 20h30 Angers Grenoble 3 - 2 (0-0 3-1 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7     Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Rouen 0 1 3 0 3 0 0 0 Grenoble 2 3 4 0 2 0 0 0
Bordeaux 2 4 5 1** 4 0 0 0 Angers 2 1 1 1 3 0 0 0
Bordeaux gagne la série 4 à 0 Grenoble et Angers 2 à 2 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Vendredi 27 mars
  • Samedi 28 mars
  • Mardi 31 mars
  • Mercredi 01 avril
  • Samedi 04 avril
  • Lundi 06 avril
  • Mercredi 08 avril
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 1/2 Play-offs - 31 Mars & 01 Avril 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
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