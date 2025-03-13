

MATCH 1 - Vendredi 13 mars 2026



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MATCH 2 - Samedi 14 mars 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 1 5 1 0 0 0 0 0 Grenoble 2 3 3* 0 0 0 0 0 Amiens 1 0 2** 0 0 0 0 0 Briançon 0 0 2 0 0 0 0 0 Rouen et Amiens 1 à 1 dans la série Grenoble mène 2 à 0 dans la série Angers 2 3 2 0 0 0 0 0 Bordeaux 2 3** 3 0 0 0 0 0 Nice 0 2 0 0 0 0 0 0 Marseille 0 2 0 0 0 0 0 0 Angers mène 2 à 0 dans la série Bordeaux mène 2 à 0 dans la série

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