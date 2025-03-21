

MATCH 5 - Samedi 21 mars 2026



Play-Off - 1/4 finale Samedi 21/03/2025 - 20h00 Rouen Amiens 8 - 1 (1-1 4-0 3-0) Play-Off - 1/4 finale Samedi 21/03/2025 - 20h00 Grenoble Briançon 5 - 1 (0-1 2-0 2-0) Play-Off - 1/4 finale Samedi 21/03/2025 - 20h00 Angers Nice 3 - 4 (1-1 2-3 0-0) Play-Off - 1/4 finale Samedi 21/03/2025 - 20h15 Bordeaux Marseille 2 - 1 (0-1 2-0 0-0)

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MATCH 6 - Lundi 23 mars 2026



Play-Off - 1/4 finale Lundi 23/03/2025 - 20h00 Amiens Rouen 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Lundi 23/03/2025 - 20h00 Nice Angers 0 - 0

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 3 5 1 4 2 8 0 0 Grenoble 4 3 3* 3 6 5 0 0 Amiens 2 0 2** 0 4 1 0 0 Briançon 1 0 2 6 0 1 0 0 Rouen mène 3 à 2 dans la série Grenoble gagne 4 à 1 la série Angers 3 3 2 3 2 3 0 0 Bordeaux 4 3** 3 4* 1 2 0 0 Nice 2 2 0 0 3* 4 0 0 Marseille 1 2 0 3 2 1 0 0 Angers mène 3 à 2 dans la série Bordeaux gagne 4 à 1 la série

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