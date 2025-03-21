Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 1/4 Play-offs - 23 Mars 2026
Résultats des Play-offs - Match5 et PROGRAMME Match6 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/03/2026 à 10:01
Tweeter
MATCH 5 - Samedi 21 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h00
Rouen
Amiens
8 - 1
(1-1 4-0 3-0)
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h00
Grenoble
Briançon
5 - 1
(0-1 2-0 2-0)
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h00
Angers
Nice
3 - 4
(1-1 2-3 0-0)
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h15
Bordeaux
Marseille
2 - 1
(0-1 2-0 0-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 6 - Lundi 23 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Lundi 23/03/2025 - 20h15
Amiens
Rouen
1 - 2
Prl
(1-1 0-0 0-0 0-1)
Play-Off - 1/4 finale
Lundi 23/03/2025 - 20h00
Nice
Angers
2 - 3
(2-0 0-0 0-3
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Rouen
3
5
1
4
2
8
2*
Grenoble
4
3
3*
3
6
5
Amiens
2
0
2**
0
4
1
1
Briançon
1
0
2
6
0
1
Rouen gagne 4 à 2 la série
Grenoble gagne 4 à 1 la série
Angers
4
3
2
3
2
3
3
Bordeaux
4
3**
3
4*
1
2
Nice
2
2
0
0
3*
4
2
Marseille
1
2
0
3
2
1
Angers gagne 4 à 2 la série
Bordeaux gagne 4 à 1 la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Vendredi 13 mars
Samedi 14 mars
Mardi 17 mars
Mercredi 18 mars
Samedi 21 mars
Lundi 23 mars
Mercredi 25 mars
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception