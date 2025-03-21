

MATCH 5 - Samedi 21 mars 2026



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MATCH 6 - Lundi 23 mars 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Rouen 3 5 1 4 2 8 2* Grenoble 4 3 3* 3 6 5 Amiens 2 0 2** 0 4 1 1 Briançon 1 0 2 6 0 1 Rouen gagne 4 à 2 la série Grenoble gagne 4 à 1 la série Angers 4 3 2 3 2 3 3 Bordeaux 4 3** 3 4* 1 2 Nice 2 2 0 0 3* 4 2 Marseille 1 2 0 3 2 1 Angers gagne 4 à 2 la série Bordeaux gagne 4 à 1 la série

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