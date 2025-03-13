

MATCH 1 - Vendredi 13 mars 2026



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MATCH 2 - Samedi 14 mars 2026



Play-Off - 1/4 finale Samedi 14/03/2025 - 18h30 Rouen Amiens 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Samedi 14/03/2025 - 20h00 Grenoble Briançon 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Samedi 14/03/2025 - 20h00 Angers Nice 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Samedi 14/03/2025 - 20h00 Bordeaux Marseille 0 - 0

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 1 5 0 0 0 0 0 0 Grenoble 1 3 0 0 0 0 0 0 Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0 Briançon 0 0 0 0 0 0 0 0 Rouen mène 1 à 0 dans la série Grenoble mène 1 à 0 dans la série Angers 1 3 0 0 0 0 0 0 Bordeaux 1 3** 0 0 0 0 0 0 Nice 0 2 0 0 0 0 0 0 Marseille 0 2 0 0 0 0 0 0 Angers mène 1 à 0 dans la série Bordeaux mène 1 à 0 dans la série

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