 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 1/4 Play-offs - 13 & 14 Mars 2026
 
Résultats & programme des Play-offs - Match1 et Mmatch2 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 23:43



 

MATCH 1 - Vendredi 13 mars 2026
 


 
Play-Off - 1/4 finale  Vendredi 13/03/2025 - 20h00 Rouen Amiens 5 - 0 (2-0 1-0 2-0)
Play-Off - 1/4 finale  Vendredi 13/03/2025 - 20h30 Grenoble Briançon 3 - 0 (0-0 1-0 2-0)
Play-Off - 1/4 finale  Vendredi 13/03/2025 - 20h00 Angers Nice 3 - 2 (2-1 0-1 1-0)
Play-Off - 1/4 finale  Vendredi 13/03/2025 - 20h00 Bordeaux Marseille 3 - 2 TaB (0-0 1-0 1-2 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 2 - Samedi 14 mars 2026
 
 
 
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 14/03/2025 - 18h30 Rouen Amiens 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 14/03/2025 - 20h00 Grenoble Briançon 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 14/03/2025 - 20h00 Angers Nice 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 14/03/2025 - 20h00 Bordeaux Marseille 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7     Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Rouen 1 5 0 0 0 0 0 0 Grenoble 1 3 0 0 0 0 0 0
Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0 Briançon 0 0 0 0 0 0 0 0
Rouen mène 1 à 0 dans la série Grenoble mène 1 à 0 dans la série
   
Angers 1 3 0 0 0 0 0 0 Bordeaux 1 3** 0 0 0 0 0 0
Nice 0 2 0 0 0 0 0 0   Marseille 0 2 0 0 0 0 0 0
 Angers mène 1 à 0 dans la série   Bordeaux mène 1 à 0 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Vendredi 13 mars
  • Samedi 14 mars
  • Mardi 17 mars
  • Mercredi 18 mars
  • Samedi 21 mars
  • Lundi 23 mars
  • Mercredi 25 mars
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats & programme 1/4 Play-offs - 13 & 14 Mars 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 