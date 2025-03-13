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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 1/4 Play-offs - 13 & 14 Mars 2026
Résultats & programme des Play-offs - Match1 et Mmatch2 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 13/03/2026 à 23:43
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MATCH 1 - Vendredi 13 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Vendredi 13/03/2025 - 20h00
Rouen
Amiens
5 - 0
(2-0 1-0 2-0)
Play-Off - 1/4 finale
Vendredi 13/03/2025 - 20h30
Grenoble
Briançon
3 - 0
(0-0 1-0 2-0)
Play-Off - 1/4 finale
Vendredi 13/03/2025 - 20h00
Angers
Nice
3 - 2
(2-1 0-1 1-0)
Play-Off - 1/4 finale
Vendredi 13/03/2025 - 20h00
Bordeaux
Marseille
3 - 2
TaB
(0-0 1-0 1-2 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 2 - Samedi 14 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 14/03/2025 - 18h30
Rouen
Amiens
0 - 0
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 14/03/2025 - 20h00
Grenoble
Briançon
0 - 0
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 14/03/2025 - 20h00
Angers
Nice
0 - 0
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 14/03/2025 - 20h00
Bordeaux
Marseille
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Rouen
1
5
0
0
0
0
0
0
Grenoble
1
3
0
0
0
0
0
0
Amiens
0
0
0
0
0
0
0
0
Briançon
0
0
0
0
0
0
0
0
Rouen mène 1 à 0 dans la série
Grenoble mène 1 à 0 dans la série
Angers
1
3
0
0
0
0
0
0
Bordeaux
1
3**
0
0
0
0
0
0
Nice
0
2
0
0
0
0
0
0
Marseille
0
2
0
0
0
0
0
0
Angers mène 1 à 0 dans la série
Bordeaux mène 1 à 0 dans la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Vendredi 13 mars
Samedi 14 mars
Mardi 17 mars
Mercredi 18 mars
Samedi 21 mars
Lundi 23 mars
Mercredi 25 mars
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