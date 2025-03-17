Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats et Programme 1/4 Play-offs - 17 & 18 Mars 2026
Résultats et Programme des Play-offs - Match3 et Mmatch4 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 17/03/2026 à 23:03
Tweeter
MATCH 3- Mardi 17 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Mardi 17/03/2025 - 20h00
Amiens
Rouen
0 - 4
(0-1 0-2 0-1)
Play-Off - 1/4 finale
Mardi 17/03/2025 - 20h00
Briançon
Grenoble
6 - 3
(1-1 2-1 3-1)
Play-Off - 1/4 finale
Mardi 17/03/2025 - 20h00
Nice
Angers
0 - 3
(0-0 0-1 0-2)
Play-Off - 1/4 finale
Mardi 17/03/2025 - 20h15
Marseille
Bordeaux
3 - 4
Prl
(2-1 1-2 0-0 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 4 - Mercredi 18 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 18/03/2025 - 20h00
Amiens
Rouen
0 - 0
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 18/03/2025 - 20h00
Briançon
Grenoble
0 - 0
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 18/03/2025 - 20h00
Nice
Angers
0 - 0
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 18/03/2025 - 20h15
Marseille
Bordeaux
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Rouen
2
5
1
4
0
0
0
0
Grenoble
2
3
3*
3
0
0
0
0
Amiens
1
0
2**
0
0
0
0
0
Briançon
1
0
2
6
0
0
0
0
Rouen mène 2 à 1 dans la série
Grenoble mène 2 à 1 dans la série
Angers
3
3
2
3
0
0
0
0
Bordeaux
3
3**
3
4*
0
0
0
0
Nice
0
2
0
0
0
0
0
0
Marseille
0
2
0
3
0
0
0
0
Angers mène 3 à 0 dans la série
Bordeaux mène 3 à 0 dans la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Vendredi 13 mars
Samedi 14 mars
Mardi 17 mars
Mercredi 18 mars
Samedi 21 mars
Lundi 23 mars
Mercredi 25 mars
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception