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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats et Programme 1/4 Play-offs - 17 & 18 Mars 2026
 
Résultats et Programme des Play-offs - Match3 et Mmatch4 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2026 à 23:03



 

MATCH 3- Mardi 17 mars 2026
 


 
Play-Off - 1/4 finale  Mardi 17/03/2025 - 20h00 Amiens Rouen 0 - 4 (0-1 0-2 0-1)
Play-Off - 1/4 finale  Mardi 17/03/2025 - 20h00 Briançon Grenoble 6 - 3 (1-1 2-1 3-1)
Play-Off - 1/4 finale  Mardi 17/03/2025 - 20h00 Nice Angers 0 - 3 (0-0 0-1 0-2)
Play-Off - 1/4 finale  Mardi 17/03/2025 - 20h15 Marseille Bordeaux 3 - 4 Prl (2-1 1-2 0-0 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 4 - Mercredi 18 mars 2026
 
 
 
Play-Off - 1/4 finale  Mercredi 18/03/2025 - 20h00 Amiens Rouen 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Mercredi 18/03/2025 - 20h00 Briançon Grenoble 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Mercredi 18/03/2025 - 20h00 Nice Angers 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Mercredi 18/03/2025 - 20h15 Marseille Bordeaux 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7     Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Rouen 2 5 1 4 0 0 0 0 Grenoble 2 3 3* 3 0 0 0 0
Amiens 1 0 2** 0 0 0 0 0 Briançon 1 0 2 6 0 0 0 0
Rouen mène 2 à 1 dans la série Grenoble mène 2 à 1 dans la série
   
Angers 3 3 2 3 0 0 0 0 Bordeaux 3 3** 3 4* 0 0 0 0
Nice 0 2 0 0 0 0 0 0   Marseille 0 2 0 3 0 0 0 0
Angers mène 3 à 0 dans la série   Bordeaux mène 3 à 0 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Vendredi 13 mars
  • Samedi 14 mars
  • Mardi 17 mars
  • Mercredi 18 mars
  • Samedi 21 mars
  • Lundi 23 mars
  • Mercredi 25 mars
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats et Programme 1/4 Play-offs - 17 & 18 Mars 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
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