Ligue Magnus Hockey sur glace - LM : Résumés vidéo des 2 rencontres d'hier soir Résumés vidéo de la victoire des Ducs d'Angers face aux Jokers de Cergy et de celle des Rapaces de Gap à domicile face aux Brûleurs de loups de Grenoble, rencontres comptant pour le compte de la 7ème et 16ème journée du championnat Elite français (Ligue Magnus) de Hockey sur glace. Source : Média Sports Loisirs / FANSEAT Redaction/cs/FANSEAT Posté par Hockey Hebdo le 03/03/2021 à 10:30

Mardi 2 mars 2021





J7 - CERGY vs ANGERS

2 - 7 (0-1 1-4 1-2)





J16 - GAP vs GRENOBLE

6 - 2 (3-1 2-0 1-1)

Pos. Club Joué Points Gagné gagné ap Perdu perdu ap Pour Contre Diff 1 Rouen 13 37 12 0 1 1 67 20 47 2 Angers 16 32 11 2 5 1 62 39 23 3 Grenoble 16 31 10 0 6 1 69 51 18 4 Nice 18 26 9 1 9 0 48 54 -6 5 Mulhouse 17 26 8 0 9 2 47 48 -12 6 Cergy-Pontoise 16 24 8 1 8 1 48 60 -6 7 Gap 15 24 9 4 6 1 51 42 9 8 Bordeaux 17 23 8 2 9 1 55 58 -3 9 Chamonix 16 21 7 0 9 0 54 66 -12 10 Anglet 17 16 5 1 12 2 52 77 -25 11 Amiens 15 15 5 0 10 0 42 39 3 12 Briançon 16 13 4 1 12 2 26 67 -41











